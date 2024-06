Follow on X

Affaire Mbele : l’auteur de la vidéo sur Facebook, la présumée victime et ses bourreaux en garde à vue !

Après avoir fait un tollé sur la toile et dans les médias, l’affaire relative à l’agression sexuelle qu’aurait subie une élève du lycée privé Mbélé situé à Angondjé dans la commune d’Akanda par 10 de ses camarades s’avère fausse. En effet, selon les faits rapportés par Gabon 1ère, la jeune fille aurait fait un faux témoignage à ses parents et serait en garde à vue avec l’auteur de la vidéo sur Facebook ainsi que les présumés violeurs.

L’affaire opposant des élèves du lycée privé Mbélé ne cesse de défrayer la chronique. Les agents de la police judiciaire auraient procédé à des arrestations. Il s’agit des personnes liées à l’affaire de viol. Suite aux multiples serments qui d’après certaines sources ne sont pas avérés les autorités compétentes auraient placé les présumés coupables, ladite victime ainsi que son oncle qui aurait relayé les faits sur Facebook en garde à vue.

Poursuite des enquêtes

Une fois dans les geôles de la police judiciaire, les présumés violeurs, la victime et son oncle qui aurait rendu publics les faits sur Facebook auraient été interrogés. Entendue à tour de rôle, la victime aurait fait un faux témoignage à ses parents. Une stratégie qui lui aurait servi à échapper à la colère de ses géniteurs pour avoir passé la nuit hors de la maison. Un faux témoignage qui aurait mis ses camarades dans de sale draps.

Selon cette dernière « …j’ai dit aux enquêteurs que c’est à bord d’un taxi en présence d’une femme et d’un homme plus le taximan qui ont détourné mon itinéraire pour ne pas que mes parents ne sachent pas que j’étais à une fete. Cette version est fausse ». L’oncle de la jeune fille qui aurait relayé les faits sur facebook aurait reconnu la gravité de ses actions. Non sans manquer de présenter ses excuses aux familles.

D’après ce dernier, « il s’agit d’une grosse erreur de ma part parce que j’ai publié les faits sans pour autant vérifier la véracité. Je tiens sincèrement à m’excuser auprès des familles ». En attendant de répondre des faits qui leur sont reprochés devant le Procureur de la République ces derniers resteront en garde à vue. il est à noter que l’enquête se poursuit.