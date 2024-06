Gabon : le Gén. Oligui Nguema inaugure le nouveau Square Ntchoréré

Ecouter l'article

Ce vendredi 07 juin 2024, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l’inauguration du nouveau Square Ntchoréré sis au Boulevard de l’indépendance à Libreville. Un espace entièrement réhabilité par les autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) 60 ans après l’inauguration du monument de l’illustre disparu par le Président Léon Mba.

Au moment où la communauté internationale commémore les grands évènements ayant émaillé la Seconde Guerre mondiale, le Gabon n’est pas resté en reste. C’est dans cette optique qu’après avoir pris part à l’hommage rendu le 2 juin dernier à Airaines en France, le Chef de l’État a inauguré le nouveau Square Ntchoréré, du nom d’un digne fils du Gabon mort en héros le 7 juin 1940 en France pour défendre la liberté et l’égalité.

C’est donc en présence du maire de la Commune d’Airaines, Albert Nicolas Noblesse, des membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), Premier ministre Raymond Ndong, d’illustre et de la famille de l’illustre disparu que s’est deroulé cette cérémonie. Celle-ci a été marquée entre autres par la remise de décorations à titre honorifique et la bénédiction du monument par l’Archevêque métropolitain de Libreville, Jan Patrick Iba-Ba et le dévoilement de la plaque inaugurale par le Chef de l’État.

Le Capitaine Ntchoréré, une figure historique

Autre temps fort de cette cérémonie l’exécution de la sonnerie aux morts suivie de trois coups de canon, la remise symbolique de la terre d’Airaines par le maire de ladite commune au président de la République et un rituel traditionnel de la communauté ethnique à laquelle appartenait le disparu et un défilé militaire. Né en 1896, le Capitaine Charles Borromée Messani Yi Ntchoréré, pur produit des écoles militaires françaises, fut Commandant de la 5ème compagnie du 53ème Régiment d’Infanterie Coloniale Mixte sénégalais ( RCIMS).

Lors de cette commémoration du 84ème anniversaire de son décès placée sous le thème » Patriotisme au service de la nation », le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé aux soldats et aux citoyens gabonais la nécessité de s’approprier lesdites valeurs afin de bâtir une nation forte et responsable.