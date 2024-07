Gabon : Ibrahim Ndong sort de sa retraite internationale

Follow on X

Ecouter l'article

Didier Ibrahim Ndong a annoncé, ce mardi 9 juillet 2024, sa mise à disposition pour la sélection gabonaise dirigée par Thierry Mouyouma. Auteur d’une saison pleine en Arabie Saoudite avec Riyadh FC, « Dzebo » a su reculer pour mieux sauter. Faisant amende honorable auprès du peuple gabonais, le milieu de terrain s’engage à rendre l’amour qui lui a été donné.

Alors qu’on pensait la page désormais tournée après la mise à l’écart de Franceville et les déclarations qui ont suivi, un rebondissement inattendu s’est produit. En effet, Didier Ibrahim Ndong a décidé de revenir sur ses pas et se met à la disposition de Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba. L’information a été rendue publique par l’intéressé dans un post sur Facebook ce mardi 9 juillet 2024.

Dzebo de nouveau sélectionnable !

Dauphin de la Côte d’Ivoire dans la course à la Coupe du monde 2026, le Gabon pourrait désormais compter sur l’un de ses meilleurs éléments. Il s’agit de Didier Ibrahim Ndong qui a placé l’amour du maillot vert jaune bleu au dessus de ses ressentiments. « Au nom des Sélectionneurs qui m’ont toujours fait confiance et pour l’Amour de ma nation, le Vert, Jaune, Bleu, je viens solennellement mettre un terme à ma carrière internationale », a publié Dzebo.

Un rétropédalage qui a surpris des détracteurs qui le croyaient trop imbu de sa personne. Pourtant à la lecture de cette lettre ouverte, l’impression est différente. « Le Gabon m’a tout donné et je ne lui ai pas encore rendu le 1 millième de ce qu’il m’a donné, fort de ce constat et je dois vous l’avouer », a-t-il souligné. Non sans préciser que « en ce Mardi 9 juillet 2024, j’annonce solennellement ma mise à disposition pour mon pays ». Une sortie qui devra être appréciée par le sélectionneur national. Nous y reviendrons !