10KM de POG : le Kényan Aila Peter Mwaniki remporte la 6ème édition

Ce dimanche 23 juin 2024 s’est tenu la 6ème édition du 10 kilomètres de Port-Gentil. Un évènement sportif d’envergure qui a réuni plus de 10 000 coureurs et qui a vu le Kényan Aila Peter Mwaniki remporté cette nouvelle édition en 28 minutes 32 secondes tandis que sa compatriote Loice Chemnung a surpassé ses concurrentes chez les dames en établissement un nouveau record en 30 minutes 40 secondes.

Organisée par la société Everest Media et la Fédération gabonaise d’athlétisme (FGA) avec le soutien de la compagnie pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), le 10KM de POG aura bel et bien tenu ses promesses. C’est donc sous un temps doux que des milliers de coureurs se sont lancé à l’assaut de la course pédestre la plus rapide du continent africain labellisé Road Race Gold par la fédération internationale d’athlétisme.

Les kényans en maitre de la 6ème édition du 10KM de POG

Très attendu durant cette compétition, Aila Peter Mwaniki, vainqueur du 10 KM de Valence en Espagne, n’aura pas démenti les pronostics puisqu’il s’est imposé lors de cette 6ème édition avec un temps de 28 minutes et 32 secondes. Il succède à son compatriote, Vincent Kipkemoi, tenant du titre, en 2023. Il était suivi par deux autres kényans, Kibet Moses et Kipruto Amos.

Coté gabonais, le coureur Djessy Mouele Kodo est arrivé à la 6ème position talonnée par un coureur de la Garde républicaine en l’occurrence Marius Opana Lendengue et un autre de l’équipe VAALCO Gaetan Delicat. Chez les dames, la suprématie kenyane aura été confirmé avec la victoire de Loice Chemnung avec un chrono de 30 minutes 40 secondes. Un podium qu’elle partage avec deux autres compatriotes, Chelangat Sheila et Chepkurui Gladys. Le Gabon n’aura pas été en reste dans ce plateau féminin puisque la meilleure gabonaise Chancia Manfoumbi a fini 7ème de la course et était suivi de Anelka Bekale.