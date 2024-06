10KM de POG :  près de 12 000 coureurs professionnels et amateurs sur la ligne de départ

Ecouter l'article

Organisée par la société Everest Media et la Fédération gabonaise d’athlétisme (FGA) la 6ème édition du 10 Kilomètres de Port-Gentil prendre son départ ce dimanche 23 juin 2024 dès 8 heures. Pour cette nouvelle édition de la course pédestre la plus rapide du continent africain labellisé Road Race Gold par la fédération internationale d’athlétisme, le plateau sera hautement relevé et verra la participation de près de 12 000 coureurs professionnels et amateurs.

C’est au sein de la foire municipale de Port-Gentil que s’est préparé la 6ème édition de cette compétition hors du commun réunissant les passionnés d’athlétisme et plus particulièrement de la course. Des derniers réglages avant le top départ prévu ce dimanche 23 juin dont a d’ailleurs été témoin le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong et le délégué spécial en charge de la gestion de la cité pétrolière, le Général Rizogo Rousselot qui sont venus s’imprégner du bon déroulement de la préparation de cet événement sportif majeur.

Un plateau sportif très relevé pour la 6ème édition du 10KM de POG

Soutenue par la compagnie pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon, cette course sur route offre l’opportunité aux adultes, aux jeunes et aux enfants de s’épanouir à travers cette activité sportive. Pour les professionnels, le 10KM de POG constitue sans conteste une occasion d’améliorer leur performance. D’ailleurs, le plateau élite verra la participation d’athlètes qui auront à cœur de battre leur record à l’instar de Aila Peter Mwaniki, Kipkemboi Issac ou encore coté femme Chemnung Loice ou Chepkurui Gladys.

Coté athlète gabonais, ces derniers ne comptent pas être en reste de l’ambition d’une amélioration de leur performance. C’est notamment le cas de Chancia Mimbale, la meilleure athlète gabonaise, qui s’est dit motivé pour cette deuxième édition. À noter que la particularité de cette 6ème édition sera sans aucun doute l’organisation du Kids Run, une course réservée aux 13-15 ans dont le top départ sera donné quant à elle dès 9 heures.