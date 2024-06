Gabon : centre aéronautique, université numérique, les grands projets d’Oligui Nguema pour le Moyen-Ogooué

Ecouter l'article

En séjour dans la province du Moyen-Ogooué depuis le vendredi 21 juin dernier, le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema a achevé sa tournée républicaine par les Districts d’Achouka, de Makouké et dans la commune de Lambaréné. Profitant de cette occasion, le chef de l’État a annoncé une série de projets qui devrait contribuer au développement de ces localités, mais surtout améliorer le quotidien des populations.

Après avoir communié hier avec ses compatriotes du département de l’Abanga-binié à Ndjolé, le Chef de l’État a poursuivi sa visite dans la province du Moyen-Ogooué en allant à la rencontre des populations de l’Ogooué-aval et de l’Ogooué et des Lacs. Un déplacement marqué par des échanges francs entre le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et les populations migovéennes qui ont tenu à remercier ce dernier pour les actions menées et exprimer à leur tour leurs besoins.

Le Général Oligui Nguema a l’écoute des attentes des populations du Moyen Ogooué

Répondant aux nombreuses attentes de ses concitoyens notamment dans le domaine des infrastructures de base, le président de la Transition a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 300 000 000 de FCFA au bénéfice du canton, la dotation de 2 pirogues motorisées, et la construction d’un centre de pêche et une future brigade de gendarmerie nautique afin de lutter contre l’insécurité le long du fleuve.

Des actions, qui selon le communiqué de la présidence, s’étendront à l’endroit des populations du district de Makouké qui bénéficieront précisément d’un nouveau centre médical, d’un centre de formation professionnelle qui formera dans les métiers du bois, de la pisciculture et de la conduite d’engins, de la réouverture de l’usine d’huile de palme de la localité et de la création encadrée d’activités génératrices de revenus (AGR).

À lambaréné, le chef de l’État a annoncé de grands projets d’envergure notamment d’un centre aéronautique, d’une foire municipale, d’un bureau de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI), d’un forage d’eau, la dotation de 2 groupes électrogènes, la construction d’une université numérique afin d’en faire un hub scientifique ainsi que la relance des activités de la Zone Économique Spéciale d’Ikolo.