BAC 2024 : 45,25% de taux d’admissibilité dans l’enseignement général 

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu public les résultats du Baccalauréat général , technologique et professionnel. Ainsi, pour le compte de l’année 2024, les données de la Direction générale des examens et concours (DGEC) indiquent que sur 24 784 candidats, 11 059 élèves sont admissibles soit un taux de 45,25% et ce pour l’enseignement général. L’enseignement technique et professionnel enregistrent quant à eux un taux d’admissibilité de 38, 26 %.

Taux d’admissibilité en baisse au premier tour de 1%

Si l’on se réfère aux résultats de l’année 2023, 11 800 candidats avaient été déclarés admissibles ce qui donnait donc un taux d’admissibilité de 46,25% contre 11 059 élèves admissibles en 2024 soit un taux de 45,25%. Bien que les données ne semblent pas alarmantes, il n’en demeure pas moins qu’il y a une grande nécessité pour les apprenants de se mettre davantage au travail afin de réhausser les chiffres au terme des examens finaux. Ainsi au terme du 2nd tour, l’on ne devrait s’attendre à voir le taux de réussite augmenter puisque pour le premier tour, le taux d’admis d’office est de 34,87%.

Rappelons que le Baccalauréat est un examen très important qui sanctionne la fin des études secondaires et donne accès à plusieurs filières de l’enseignement supérieur. Avec l’arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions ( CTRI) le Chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’attèle à mettre tous les mécanismes en place pour motiver les apprenants à se surpasser, le retour de la bourse est d’ailleurs l’une des meilleures illustrations. Au terme des délibérations, un élément important a également été révélé, le nombre d’absents pour l’enseignement général qui est de 344 candidats et pour l’enseignement technologique et professionnel ce sont 83 élèves.