Panthères du Gabon : Allevinah remplacé par Alan Do Marcolino !

Convoqué lors de la présentation de sa liste des 24 joueurs le 26 Août dernier par le sélectionneur national Thierry Mouyouma, le néo angevin a dû jeter l’éponge pour les deux rencontres à venir contre les Lions de l’Atlas et les fauves de la Centrafrique et ce, pour cause de blessure. Jim Allevinah est donc logiquement et numériquement remplacé par l’attaquant rennais Alan Do Marcolino. Ce dernier a d’ailleurs rejoint le groupe à l’hôtel Sofitel d’Agadir au Maroc.

Le regroupement des Panthères du Gabon à l’aube du début des éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 est de plus marqué par les désistements de dernière minute. Après Roy Mouniengue et Matouti remplacés par Shavy Babicka et Medwin Biteghe il y a l’épisode Mario Lemina qui a dû renoncer à la sélection après avoir été touché en championnat.

Jim Allevinah out, Alan Do Marcolino In !

C’est au fil du temps devenu un classique pour le nouveau jouer du Sco d’Angers en Ligue 1. Jim Allevinah a depuis son intégration dans la tanière des Panthères du Gabon réussi à enchaîner deux trêves internationales d’affilée. Une gêne, une rechute, l’ailier gabonais semble trainer des douleurs depuis des années. Cette fois encore, celui qui compte 24 sélections pour 7 buts inscrits ne sera pas de la partie.

Pour pallier son absence, le technicien gabonais a misé sur l’attaquant longiligne évoluant au stade Rennais Alan Do Marcolino. Malgré un passage à vide à Quevilly, le fils de Fabrice Do Marcolino, continue de travailler et conserve la confiance de l’entraînement de Rennes Bruno Genesio qui pourraient l’utiliser dans une formule avec Amine Gouiri. L’arrivée de Jota devrait cependant compliquer la tâche de celui qui a inscrit 1 but en 8 sélections en sélection A.