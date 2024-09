Transport maritime : la navigation de nuit des navires passagers autorisée à nouveau

Follow on X

Ecouter l'article

C’est sous la direction du président de la transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema que le Conseil des ministres s’est réuni ce samedi 31 août 2024 au palais Rénovation. Occasion pour le numéro un gabonais et les membres du gouvernement, d’entériner et d’examiner divers projets. A cet effet, le conseil a donné son accord pour la levée des mesures conservatoires qui avaient été prises sur la navigation des navires passagers dans la nuit.

A la suite du drame 9 mars 2023, les populations gabonaises se sont réveillées avec la peur de leur vie. Celle de ne plus revoir un des leurs ayant embarqué à bord du fery Esther Miracle en partance pour la cité pétrolière. Notamment avec la mort et la disparition de plusieurs personnes dans les eaux dont le bilan était de 30 morts et 124 rescapés pour 7 portés disparus. Une tragédie qui avait conduit les autorités de l’époque à mettre un terme aux voyages maritimes nocturnes. Ainsi durant le conseil des ministres de ce samedi 31 août 2024, qui s’est tenu sous la direction du président de la transition, le conseil a décidé de la levée de cette mesure.

La navigation de nuit de nouveau autorisée

C’est donc sur présentation du ministre du transport le capitaine de Vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma que « le Conseil a donné son accord pour la levée des mesures conservatoires prises à la suite du naufrage du navire Esther Miracle, survenu le 9 mars 2023 » peut-on lire dans le communiqué. Il s’agit notamment des mesures relatives à l’interdiction de navigation de nuit des navires passagers, ainsi que l’interdiction pour un navire de transporter simultanément des passagers et des marchandises.

Ladite décision avait été prise pour permettre à l’administration maritime, pendant et après l’enquête sur le sinistre, d’effectuer une revue globale de l’état physique et de la situation juridique, notamment de l’ensemble des navires sous pavillon national. Aussi, elle visait à instaurer un cadre normatif garantissant une réponse nationale efficace en cas de sinistre en mer. Les populations pourront désormais voyager en toute sécurité durant la nuit. En revanche, il serait judicieux que les autorités compétentes reviennent sur ce drame et fassent la lumière sur cette affaire, qui jusqu’à présent n’a jamais été élucidée.