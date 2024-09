Journée Internationale de la Démocratie 2024 : le Gabon appelé à utiliser l’IA pour la bonne gouvernance

Ecouter l'article

À l’occasion de la Journée internationale de la démocratie (JID) 2024, célébrée chaque 15 septembre, l’accent est mis sur le rôle crucial que l’intelligence artificielle (IA) peut jouer en matière de gouvernance dans notre pays, le Gabon. Vu que le thème de la journée met en lumière l’IA comme un levier potentiel pour renforcer la participation citoyenne et le développement durable.

Dans son discours pour cette commémoration, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souligné que l’IA peut jouer un rôle déterminant dans la promotion de la transparence, l’efficacité et l’inclusivité des institutions gouvernementales. Pour le Gabon, ce message revêt une importance particulière, car le pays s’efforce de moderniser ses structures de gouvernance et de promouvoir une plus grande participation de ses citoyens.

Le Gabon à l’école de la bonne gouvernance via l’IA !

Le potentiel de l’IA au Gabon est immense. Par exemple, des outils d’analyse de données peuvent aider à identifier et à résoudre des problèmes locaux plus efficacement. Les plateformes numériques basées sur l’IA peuvent également faciliter l’accès à l’information et encourager une plus grande interaction entre les citoyens et leurs représentants. De plus, l’IA peut être utilisée pour optimiser la gestion des ressources publiques et améliorer les services administratifs, renforçant ainsi la confiance du public dans les institutions.

Cependant, António Guterres a également averti des risques potentiels associés à cette technologie, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée et la gestion des biais algorithmiques. Il est donc crucial que le Gabon développe des mécanismes de gouvernance robustes pour encadrer l’utilisation de l’IA, garantir sa transparence et minimiser les risques. En somme, la JID 2024 appelle le Gabon à adopter l’IA non seulement comme un outil d’innovation, mais aussi comme un pilier de la bonne gouvernance. Et ce, avec une régulation appropriée et un engagement fort envers la transparence.