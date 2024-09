Gabon : communiqué final du Conseil des ministres du samedi 31 août 2024

Ecouter l'article

Sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Général de Brigade, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, le Conseil des Ministres s’est réuni ce samedi 31 août 2024 à 09 heures au Palais de la Présidence de la République.

Le Conseil a ouvert ses travaux par un vibrant hommage rendu au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) ainsi qu’au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, au moment où le pays a célébré avec ferveur la première Journée nationale de la Libération.

Au lendemain de la commémoration du 64ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, le Conseil a revisité les événements décisifs du 30 août 2023, une journée historique qui a permis de préserver notre nation d’une nouvelle crise politique potentiellement dévastatrice.

Ce jour mémorable, marqué par l'intervention décisive des Forces de Défense et de Sécurité, a

constitué un tournant majeur pour notre nation, inscrivant une nouvelle page glorieuse dans l’histoire du Gabon et plaçant notre pays sur la voie de la prospérité et du renouveau.

La forte adhésion populaire au «Coup de la Libération », a révélé une communion sans précédent entre le Peuple gabonais et ses Forces de Défense et de Sécurité. En intervenant le 30 août 2023, ces forces ont non seulement répondu aux aspirations profondes de la nation, mais ont aussi renforcé le lien indéfectible qui unit le peuple à ses protecteurs. Cette solidarité exemplaire a permis aujourd’hui de restaurer l’espoir et de tracer ensemble un avenir de paix et de prospérité pour le Gabon.

Ainsi, c’est en reconnaissance de cet engagement, qu’un hommage chaleureux et solennel leur a été rendu par le Conseil, dans la continuité des cérémonies de décoration de l’Ordre national de la Libération, en ouverture du défilé militaire et civil du 30 août 2024 dans le cadre de la célébration de cette journée historique. Cette reconnaissance a

également été étendue à plusieurs compatriotes ayant œuvré à la libération du Gabon.

Dans le même sens, le Conseil a salué l’engagement indéfectible du Chef de l’État, pour la recherche des solutions aux problèmes qui minent le quotidien des gabonais, et se traduisant par le lancement de nombreux projets, dont plusieurs ont culminé en inaugurations majeures ces derniers jours.

C’est fort de cette dynamique, marquée par une adhésion populaire massive, que le Chef de l’État a fermement exhorté le Gouvernement à intensifier ses efforts. Il s’agit de mener à bien les projets cruciaux qui transformeront durablement la qualité de vie des populations, en particulier dans les domaines essentiels que sont l’accès à l’eau, à l’électricité, aux infrastructures routières, à l’éducation, et à la santé.

En outre, en prévision de la convocation imminente du collège électoral pour le référendum, un moment solennel a marqué ce samedi 31 août 2024 : la remise officielle du projet de la nouvelle loi fondamentale du Gabon au Premier Ministre,

Chef du Gouvernement, par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État.

Cet acte symbolise non seulement la continuité de son engagement pour un avenir démocratique, mais aussi la volonté inébranlable de renforcer les fondations de notre nation sous un cadre juridique rénové.

Enfin, au terme de cette première année de libération du pays, le Conseil a exprimé sa profonde satisfaction pour le soutien constant de la communauté internationale, qui a su reconnaître et saisir les enjeux cruciaux des événements historiques du 30 août 2023. En accueillant et en soutenant le Président de la Transition, les partenaires internationaux du Gabon ont démontré leur clairvoyance et leur engagement en faveur de la stabilité et de la prospérité du Gabon. Les actions multiformes de soutien, en particulier celles de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), qui a levé ses sanctions contre le Gabon dès le 9 mars 2024, illustrent leur ferme volonté de préserver les

intérêts du peuple gabonais et de contribuer activement à la reconstruction et à la consolidation de notre État. Cette solidarité internationale renforce non seulement les liens diplomatiques, mais témoigne également du respect mutuel et de l’engagement partagé pour un avenir commun plus prospère et sécurisé.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil des Ministres a délibéré sur les Affaires suivantes :

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

 Projet d’Ordonnance modifiant la loi organique n°017/2022 du 08 août 2022 portant ratification de l’Ordonnance n°011/PR/2021 du 06 septembre 2021 portant loi organique fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La présente ordonnance modifie certaines dispositions de la loi organique n° 17/22 du 08 août 2022 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Elle introduit des changements dans la composition, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil, notamment en matière de discipline des Magistrats. Les Présidents de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes présideront désormais de façon rotative.

Le rôle du Secrétariat Permanent est renforcé, assurant la gestion administrative, la préparation des travaux, et le suivi des décisions du Conseil. De plus, des dispositions précisent les procédures de saisine du Conseil de Discipline et le mode de fonctionnement de ce dernier. L’ordonnance prévoit également la création d’un nouvel article 21 bis pour encadrer les plaintes déposées contre les Magistrats par des personnes physiques ou morales.

 Projet d’Ordonnance modifiant la loi n°040/2023 du 26 octobre 2023 portant statut des Magistrats.

La présente ordonnance modifie et complète l’article 46 de la loi n° 040/2023 portant statut des magistrats.

Les modifications concernent la classification des magistrats en différents groupes selon leurs fonctions, avec une révision des postes inclus dans les Groupes II, III, et VII.

Parmi ces postes figurent, par exemple, les vice- présidents de tribunaux, les juges d’instruction, les présidents de tribunaux, ainsi que les hauts responsables des juridictions supérieures comme le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’État.

MINISTERE DES COMPTES PUBLICS

– Projet de loi de Règlement, Gestion 2022.

En 2022, l’économie mondiale a été marquée par un ralentissement en raison de l’inflation élevée et des tensions géopolitiques, notamment la guerre en

Ukraine. Malgré ce contexte difficile, l’économie nationale a enregistré une croissance de +3% du PIB réel, soutenue par les secteurs pétroliers (+3,3%) et non pétrolier (+2,9%).

L’exécution de la loi de finances pour l’année 2022, arrêtée à 3 295,6 milliards FCFA, a montré des résultats contrastés. D’une part, un excédent de 175,2 milliards FCFA a été enregistré sur les opérations budgétaires, tandis que les opérations de trésorerie et de financement ont affiché un déficit de 311,9 milliards FCFA. Néanmoins, la comptabilité générale a présenté un résultat positif de 419,2 milliards FCFA, reflétant une gestion budgétaire globalement favorable.

Les recettes du budget général ont atteint 2 238,2 milliards FCFA, dépassant les prévisions grâce à un taux de recouvrement de 107%. Ce résultat a été principalement porté par les recettes fiscales et d’autres sources de revenus, telles que celles issues du domaine pétrolier. Les dépenses budgétaires, quant à elles, ont été exécutées à

hauteur de 2 236,2 milliards FCFA, soit 106% des prévisions, avec une attention particulière portée aux charges financières de la dette, au fonctionnement et aux investissements.

Malgré une bonne exécution des dépenses générales, les dépenses d’investissement sur ressources propres ont été moins performantes, atteignant seulement 55% des prévisions. Les projets financés par des ressources extérieures ont, pour leur part, enregistré un taux d’exécution de 73%.

Sur le plan de la trésorerie et du financement, les ressources mobilisées ont dépassé les attentes, atteignant 1 141,9 milliards FCFA contre une prévision de 960,1 milliards FCFA, mais les charges correspondantes ont été exécutées à un niveau supérieur, entraînant un déficit notable. Les principales composantes de ces charges incluent les amortissements de la dette extérieure, les prêts bancaires, et divers autres engagements financiers.

– Projet de loi de Finances Rectificative 2024.

Le présent projet de budget qui formalise les Très Hautes orientations de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, relatives à la refonte de la Constitution et à la restauration de nos institutions, traduit également le respect de nos engagements envers nos partenaires techniques et financiers.

Ce budget permettrait de matérialiser les axes prioritaires de la vision de Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA. Ainsi, les principaux objectifs poursuivis par le PLFR 2024 concernent :

– le soutien à l’optimisation des recettes, à travers la mise en œuvre de mesures visant à accroitre la performance des services fiscaux et améliorer la collecte des recettes douanières ;

– la réduction du train de vie de l'État par la mise en œuvre des mesures concourant à stabiliser la masse salariale (la prise en compte de la renonciation au traitement de Président de la République par le Président de la Transition,

la réduction de la solde et du traitement dévolue aux parlementaires ainsi que la suppression de certaines structures à l’instar de l’Autorité Nationale de Vérification et d’Audit (ANAVEA) et du Haut- Commissariat de la République ;

– la lutte contre les sous-budgétisations des dépenses inéluctables, en lien avec la volonté du Président de la Transition de présenter un budget-vérité, améliorant ainsi la transparence et la qualité de nos prévisions ;

– une amélioration du prix du baril du pétrole gabonais de 9,7% à 79,0 USD en 2024 contre 72,0 USD le baril dans la loi de finances initiale ;

– une production de manganèse qui devrait augmenter de 2,2% à 10,3 millions de tonnes en 2024 après 11,1 millions de tonnes initialement prévu ;

– un prix de vente du manganèse en baisse de 24% à 134,1 dollars US la tonne en 2024 contre 176,5 dollars US prévu dans la loi de finances initiale ;

– une production de bois débité en hausse de 0,6% à 1,4 million de tonnes en 2024 comparativement aux prévisions initiales ;

4.162 milliards FCFA, soit une hausse de 331,4 milliards FCFA.

S’agissant de Ressources, les recettes budgétaires nettes qui comprennent les recettes du budget général et celles des comptes spéciaux, sont évaluées à 2.862,2 milliards FCFA contre 2.729,7 milliards FCFA arrêtées dans la LFI 2024, soit une hausse de 132,5 milliards FCFA.

Les recettes affectées aux tiers, constituées des prélèvements au profit des collectivités locales

(26 384 951 566

internationaux

établissements

s’établiraient à 108,0 milliards FCFA contre 105,2 milliards FCFA en LFI, soit une augmentation de 2,7 milliards FCFA.

FCFA), des organismes (16 486 039 329 FCFA) et aux publics (65 151 481 409 FCFA)

Quant aux ressources de trésorerie et de financement, elles se chiffreraient à 1.523,3 milliards FCFA dans le projet de loi de finances rectificative 2024 contre 1.327,1 milliards FCFA arrêtées dans la LFI, soit un accroissement de 196,2 milliards FCFA, imputable au recours à l’émission de titres publics.

Les dépenses de l’État, nettes des affectations aux tiers (108,0 milliards FCFA), évaluées à 4.385,5 milliards FCFA, sont reparties en dépenses budgétaires (2.818,4 milliards FCFA) et en charges de trésorerie et de financement (1.567,1 milliards FCFA). La charge pour l’État pour ce qui concerne le service de la dette se chiffre à 1.952,2 milliards FCFA, représentant une proportion de 44,5% des dépenses de l’État nettes des affectations aux tiers.

Les dépenses budgétaires, nettes des prélèvements au profit des tiers, composées de celles du budget général évaluées à 2.588,9 milliards FCFA et des comptes spéciaux arrêtées à 229,5 milliards FCFA contre respectivement 2.331,2 milliards FCFA et 237,7 milliards FCFA, sont en augmentation de 249,6 milliards FCFA.

Les dépenses du budget général, réparties entre 31 missions de politiques publiques, comprennent :

– les charges financières de la dette qui se décomposent en intérêts sur dette extérieure et intérieure, seraient projetées à 388,4 milliards FCFA contre 378,4 milliards

FCFA dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 9,9 milliards FCFA ;

– les dépenses de personnel se stabiliseraient à 771,7 milliards FCFA. Elles se composent de la solde permanente, des rémunérations des autres catégories de salariés, des vacations et des indemnités de sessions. Cette stabilisation s’expliquerait par le maintien des mises en solde intervenues au second semestre 2023 des agents publics (1.000 enseignants, 1.600 gardes républicains, personnel médical, etc.) et les 8.000 régularisations des situations administratives prévues en 2024 ;

– les dépenses de biens et services connaîtraient une hausse de 40% par rapport à l’initiale, pour s’établir à 396,6 milliards FCFA au collectif budgétaire 2024. Cette hausse s’expliquerait particulièrement par la forte augmentation des dépenses liées au référendum (+27 milliards FCFA), des remboursements de la TVA (+30,7 milliards FCFA) et des besoins additionnels de Présidence de la République Communiqué final SCM Page 15 sur 81

l’Administration publique (+48,0 milliards FCFA) ;

– les dépenses de transferts sont projetées à 393,3 milliards FCFA contre 352,2 milliards FCFA à l’initiale, soit une hausse de 41,0 milliards FCFA. Cette variation s’expliquerait principalement par le relèvement du soutien aux prix des produits pétroliers (+35,1 milliards FCFA) et par la prise en compte des besoins additionnels de l’Administration publique (+6,7 milliards FCFA).

Ces trois rubriques qui composent les dépenses de fonctionnement de l’État représentent 60,3% des dépenses du budget général.

– les dépenses d’investissement s’établiraient à 589,7 milliards FCFA contre 497,8 milliards de FCFA en loi de finances initiale, soit une augmentation de 91,9 milliards FCFA. Cette hausse est une conséquence de la prise en compte dans le budget de l’État des dépenses prioritaires du

CTRI au profit des secteurs de la route, de l’éducation, de la santé et des transports ;

– les autres dépenses, en hausse de 2,4 milliards FCFA par rapport à l’initiale, se situeraient à 49,3 milliards FCFA. Cette variation s’expliquerait principalement par la restructuration des entreprises (+2,4 milliards FCFA).

Les comptes spéciaux, regroupés en 12 missions, sont évalués à 229,5 milliards FCFA dont plus de la moitié consacrée aux comptes sociaux (127,0 milliards FCFA). Ils sont décomposés par titre comme suit :

– 17,5 milliards FCFA en dépenses de biens et services, en baisse de 0,1 milliard FCFA par rapport à l’initiale. Ces dépenses sont destinées au développement du sport (-0,3 milliard FCFA) et à la salubrité publique (- 0,7 milliard FCFA) ;

– 120,6 milliards FCFA en dépenses de transferts, en baisse de 2,3 milliards FCFA essentiellement expliqués par le Compte d’Affectation Spécial Salubrité publique ; Présidence de la République Communiqué final SCM Page 17 sur 81

– 81,4 milliards FCFA en dépenses d’investissement, en baisse de 15,8 milliards FCFA. L’entretien routier (-17,0 milliards FCFA), la Salubrité publique (-0,5 milliard FCFA et la promotion du sport (-0,3 milliard FCFA) absorbent l’essentiel de cette variation.

En hausse de 5,3 %, les charges de trésorerie et de financement se chiffreraient à 1.567,1 milliards FCFA contre 1.487,9 milliards FCFA en loi de finances initiale. L’essentiel de ces charges est consacré à l’amortissement de la dette soit 1.563,8 milliards FCFA, dont 775,6 milliards FCFA pour la dette extérieure.

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

– Projet de décret portant autorisation et fixant les conditions d’exploitation du Kévazingo.

Ce projet de décret vise à instaurer un cadre réglementaire plus strict pour l’exploitation du kévazingo, une essence forestière précieuse et menacée. Il limite l’exploitation à des concessions

aménagées de manière durable, renforce la traçabilité grâce à un système de géo référencement, et exige un permis CITES pour l’exportation des produits finis.

En favorisant la transformation locale, le décret stimule le développement économique des régions forestières et crée de nouvelles opportunités d’emploi. Il contribue ainsi à la gestion durable des forêts gabonaises et à la protection de la biodiversité.

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DU CADASTRE

– Adoption du projet d’ordonnance portant réorganisation du Fonds National de l’Habitat.

Le présent projet vise à réaffecter le Fonds National de l’Habitat (FNH) au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, ministère en charge des politiques publiques en matière d’habitat et de logement.

Créé par l’ordonnance n° 3/73 du 12 janvier 1973, le FNH avait pour objectif de faciliter le financement des programmes de logement social, notamment les infrastructures associées telles que les voiries et les réseaux divers (VRD). Cependant, depuis le décret n° 0450/PR/MDDEPIP de septembre 2016, les ressources du FNH ont été intégrées à celles de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), limitant ainsi sa capacité à accomplir pleinement ses missions initiales.

Cette réaffectation permettra au FNH de retrouver son rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat et de renforcer l’efficacité des actions menées en faveur du logement social.

MINISTERE DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES, CHARGE DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

– Adoption du projet de décret fixant les modalités d’application des mesures de prévention contre le commerce illicite des produits de tabac en République Gabonaise.

Ce projet de décret vise à intensifier la lutte contre le commerce illicite du tabac en République gabonaise.

En instaurant un cadre réglementaire strict, il régule la chaîne d’approvisionnement, de l’importation à la vente. Le texte impose des licences obligatoires, crée un registre national des distributeurs et une liste des produits autorisés, améliorant ainsi la traçabilité et prévenant les activités illicites.

Ce renforcement des contrôles vise à protéger la santé publique et à réduire les pertes fiscales liées au commerce illégal, tout en diminuant l’attractivité du tabagisme.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE :

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

Sur présentation du Ministre, le Conseil a pris acte de la tenue de l’Atelier sur la mise en œuvre de la Politique Nationale du manuel scolaire, qui s’est déroulé du 29 au 31 juillet 2024.

Cet atelier avait pour objectif de définir une stratégie globale pour l’élaboration, la production et la gestion des manuels scolaires gabonais, afin d’en garantir la qualité, la disponibilité,l’accessibilité et la pertinence par rapport aux besoins des apprenants.

C’est dans ce cadre que le Président de la Transition a reçu des mains du Ministre, une collection complète des « super-efficace » qui s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la méthode Approche Par les Compétences (APC) au primaire ainsi qu’un modèle de cahier de liaison entre les parents et les établissements.

Par ailleurs,le Ministre a présenté le nouveau calendrier scolaire

calendrier scolaire

pour l'année 2024-2025. Ce

calendrier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette approche, qui vise à harmoniser les méthodes d’enseignement et d’évaluation à tous les niveaux du système éducatif.

Les principales dates à retenir sont les suivantes :

– Rentrée administrative : 26-31 août 2024

– Rentrée scolaire : 2 septembre 2024

– Organisation en trois trimestres :

o Premier trimestre : 2 septembre 2024 – 30 novembre 2024

o Deuxième trimestre : 9 décembre 2024 – 8 mars 2025

o Troisième trimestre : 17 mars 2025 – 31 mai 2025

 Examens nationaux : 27 mai – 30 juin 2025

Ce nouveau calendrier scolaire, qui prévoit neuf mois de cours et cinq semaines d’examens nationaux, a été élaboré afin d’optimiser le temps d’apprentissage et de permettre une meilleure évaluation des compétences acquises par les élèves.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER

Sur présentation du Ministre, le Conseil a donné son accord pour la levée des mesures conservatoires prises à la suite du naufrage du navire Esther Miracle, survenu le 9 mars 2023.

Il s’agit des mesures relatives à l’interdiction de navigation de nuit des navires passagers, ainsi qu’à l’interdiction pour un navire de transporter simultanément des passagers et des marchandises.

Ces mesures avaient été mises en place pour permettre à l’administration maritime, pendant et après l’enquête sur le sinistre, d’effectuer une revue globale de l’état physique et de la situation juridique de l’ensemble des navires sous pavillon national. De plus, elles visaient à instaurer un cadre normatif garantissant une réponse nationale efficace en cas de sinistre en mer.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

– Conseillers Spéciaux du Président de la République : Mmes

o Marie-Annie Flore ZOUGA NGUEMA Epse EYEGHE NDONG o Yolande ABESSOLO Epse NTOUTOUME EMANE

o Marie-Annie Flore ZOUGA NGUEMA Epse EYEGHE NDONG o Yolande ABESSOLO Epse NTOUTOUME EMANE – Attaché de Cabinet à la Présidence de la République : M. Walter Eldridge MEYE M'ONDO

WORA MOUSSOUNDA, précédemment Conseiller du Président de la République qui est remis à la disposition de son administration d’origine.

SECRETARIAT GENERAL

– Conseiller du Président de la République :

Mme Marie Noeline HOUNDY Epse ANGUILET.

CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

– Conseiller du Président de la République : M. Serge Robert MOMBEY

– Attaché de Cabinet : Adjudant-Chef Major NGOUNDA Brice. Par ailleurs, il est mis fins aux fonctions des personnes dont les noms suivent et elles sont remises à la disposition de leur administration d’origine :

– M. Freddy Hans Sacha NZE EKEKANG, précédemment Conseiller du Président de la République.

– Commandant Gildas NYAMA FOUITY, précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République. Présidence de la République Communiqué final SCM Page 26 sur 81

VICE-PRIMATURE, MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROSPECTIVE

CABINET DU MINISTRE

– Chargé d’Etudes : M. Rodney MBENG EKOREZOK, en remplacement de M. Anicet OWOULA NGUI

– Chargé de Missions : M. Jean Charles NGOMBETSIA, en remplacement de M. Thierry NZUE MINKO

– Agent de Sécurité : M. Yannick MAMBENDA MOUPENDE

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteurs des Services : Mmes

o Espérance METHE M’AUBAME

o Patricia MANGUILA BOUSSAMBA

o Fabienne Estaire MIKOLO Epse

NGALENDE

o Mirabelle Nina MOUANDJOURI KENGUE

MM.

– Chargés d’Etudes : Mme Djenny MBELOMOYE

MM

SECRETARIAT GENERAL

– Chargé d’Etudes : M. Yvan Albert MBABIRI DIRECTION CENTRALE DES

RESSOURCES HUMAINES

– Directeur : Mme Elvire Gwenaël REVAZA ADJENDJA

– Directeur Adjoint : M. Peggy Luigi MINTO’O MI ESSONO

o Raoul NKOGHE MBA o Paul MAPESSI

o Jean Robert KOUMBA o Elvis MESSA ONDO

– Chef de Service Politique Sociale : Mme Claude Ursul Helena SAO DJEMBO

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

– Directeur : M. Parfait Severin EDZANG MINKO

– DirecteurAdjoint:M.RodolpheABESSOLO

DIRECTION CENTRALE DE LA

COMMUNICATION

– Directeur : M. Bernicien BUSHEDY

– Directeur Adjoint : M. Cédrick OBALA OBOUNA DIRECTION CENTRALE DES SYSTEMES D’INFORMATION

– Directeur : M. Thierry NKOROUNA

DIRECTION CENTRALE DES STATISTIQUES ET DES ETUDES

– Directeur Central : M. Maurice IGOUWE

– Directeur Central Adjoint : M. Clotaire BABENANGO

SERVICE CENTRAL DU COURRIER – Chef de Service : Mme. Lauriane Flore ABENG OBIANG DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

– Directeur Général Adjoint ONDOSSEKO Anicet-Cyr

– Secrétaire Particulière : Mme MOUNGUENGUI

: M. Flore

o Jean Paul TSAMBI o Wilfred OGNIAMI

DIRECTION DES ETUDES ET DES STATISTIQUES

– Directeur des Etudes et des Statistiques : M. Brice Alain ELEMY

DIRECTION DES AMENAGEMENTS

– Directeur : M. Eugène EMBO

– Chef de Service des Aménagements : Mme

Emma Monique GOUIDA Epse MAMAMPOUGOU

– Chef de Service Cartographie : M. Macaire MVONO EDZO

– Chef de Service Contrôle : M. Gagnon AMENOUDJI MESSAN DIRECTIONS PROVINCIALES Présidence de la République Communiqué final SCM Page 31 sur 81

DIRECTION PROVINCIALE DE L’ESTUAIRE

– Directeur : Mme Virginie ZUE MOTO née ZANG ESSONO

– Chef de Service des Aménagements : Mme Tatiana ESSENG ZOGO

– Chef de Service Administratif et Financier : M. MABIKA MBADINGA DIRECTION PROVINCIALE DU HAUT- OGOOUE

– Directeur : M. Jean Baptiste KARA MAGNOUMBA

– Chef de Service des Aménagements : M. Juste OWOUMI OMBENA

– Chef de Service Administratif et Financier :

Mme Ornella Erika MPRILOUO OSSIADOUGOU

DIRECTION PROVINCIALE DU MOYEN- OGOOUE

– Directeur : M. Thierry Davy BOUSSOUGOU

– Chef de Service des Aménagements : Mme DIBOUNGA NZATSIMBOU Epse BOUSSOUGOU

– Chef de Service Administratif et Financier : Mme Angèle ADA EDOU DIRECTION PROVINCIALE DE LA NGOUNIE

– Directeur : M. Serge Masper MABOUMBA

– Chef de Service des Aménagements : M. Eric AKOUANGOU

– Chef de Service Administratif et Financier :

Mme Marielle Corine BENDOME ENGONE Epse MOUSSADJI

DIRECTION PROVINCIALE DE LA NYANGA

– Directeur : Mme Mélina Audrey MAVIOGA Epse BONDZANGA BWA BODINGA

– Chef de Service des Aménagements : M. BONDZANGA BWA BODINGA

– Chef de Service Administratif et Financier : M. Paul Aimé MEZUI DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE-IVINDO

– Directeur : M. Ernest Dewahou NZOUMBA MOUEDY

– Chef de Service des Aménagements : M. Albert NTSOUORI

– Chef de Service Administratif et Financier : M. Philippe NZAMBE DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE-LOLO

– Directeur : M. Pierre Landry NTOUTOUME

– Chef de Service des Aménagements : M. Christian Gaétan MANGOLO

– Chef de Service Administratif et Financier : M. Emile KAYI Présidence de la République Communiqué final SCM Page 34 sur 81

DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE-MARITIME

– Directeur : M. François d’Assisse IBOUANGA

– Chef de Service des Aménagements : M. Willy MBABA BONGUI

– Chef de Service Administratif et Financier : M. Lewis MESSA NGUEMA DIRECTION PROVINCIALE DU WOLEU- NTEM

– Directeur : M. Parfait ONDO EDOU

– Chef de Service des Aménagements : Mme Aminata EBIMI SOUMARE

– Chef de Service Administratif et Financier : M. Armand MOULOMBA CENTRE DE DOCUMENTATION

– Directeur : M. Aubert MINTSA MI-NDONG

DIRECTION PROSPECTIVE

GENERALE DE LA

– Chargés d’Etudes : MM.

o Jean Martin KOUNDA KIKI o Cédrique MOUELY MOUELY

Mme

o Estina Brindat ENGUINGORI EYINA

– Secrétaire Particulière du Directeur Général : Mme Fleur MAWORA

– Secrétaire Particulière Directeur Général Adjoint : Mme Zitha Lauriane MOUNGOMO SERVICES D’APPUI

– Chef de Service Règlementation : Mme Pulchérie MENGUE MBENG Epse NDONG

– Chef de Service Ressources Humaines : Mme Angéla Stéphanie ONGUID’AVOUMA Epse BOUKOUANGOU Présidence de la République Communiqué final SCM Page 36 sur 81

– Chef de Service Courrier : Mme Promie Hermine DJABESSA

DIRECTION DES ETUDES EXPLORATOIRES

– Directeur : M. Augustin BOUASSA BU- NZIGOU

– Directeur Adjoint : M. Alain BOUSSOUGOU NZAMBA

– Chef de Service Prospective de la Gouvernance : M. Chrysostome YIMI

– Chef de Service Prospective Sociale : Mme Mireille Benoite ABESSOLO

– Chef de Service Prospective Territoriale et Environnement : M. Charles Luiz MAKOSSO RAPI

– Chef de Service Prospective Economique et Financière : Mme Marina TENDA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT Présidence de la République Communiqué final SCM Page 37 sur 81

– Directeur : Mme Joane Fabienne OBIANG NDONG

– Directeur Adjoint : M. Jean Bosco Grant MOUBECKA

– Secrétaire Particulière : Mme Larissa ANDJEMBE AMIRI

– Chef de Service Suivi et Evaluation : M. Steave NDZENG EDZO

– Chef de Service Définition des Stratégies : Mme Lise Flore ANZUE MIHINDOU KOMBILA

– Chef de Service Consultation et Concertation : Mme Yolande MENGUE BEKOUNG Epse MEYE MBA

– Chef de Service Coopération au Développement : Mme Alida RAPONO ANTCHOUET DIRECTION DE LA PREVISION

– Directeur : M. Charles Eric EMANE BIE

– Directeur Adjoint : Mme Lessile MOUSSODJI Présidence de la République Communiqué final SCM Page 38 sur 81

– Chef de Service Veille Stratégique : M. Ulrich. J MOUGOULA KOUMBA

– Chef de Service Méthode et Modélisation : M. Nathaniel Steve M’BEMI ABESSOLO

– Chef de Service Analyse et Synthèses : Mme Marys BOUSSOUGOU

DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE

DIRECTION DE LA COMPTABILITE NATIONALE

– Directeur : M. Franck Armel MBA EYENE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DE L’INTEGRATION SOUS- REGIONALE ET DES GABONAIS DE L’ETRANGER

CABINET DU MINISTRE

– Ambassadeur Itinérant : M. Jacques Fernand BINENI YAKAYE

COMMISSARIAT A L’INTEGRATION REGIONALE

– Directeur des Investissements Intégrés : M. Clément MASSALA MANDONGAULT

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ETRANGERES

– Chef de Division Europe Centrale et Orientale : Mme. Lucette Angèle ZOKAMBA

– Chef de Division Union Européenne : Mme. Natacha OBONE ANGOUE

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

– Ambassadeur, Directeur de la Coopération Décentralisée, Institutionnelle et Humanitaire: M. Lionel Arnaud MPAGA ROGOMBE

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE DIPLOMATIQUE

– Ambassadeur, Directeur de la Logistique Diplomatique : Mme. Marie Céline ANTSIENE

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES DU JAPON

– Premier Conseiller : Mme. Nanice TSIGUI

– Conseiller Economique et Commercial : Mme.

Gilbert BOUKANI Epse BADJAME

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

– Conseiller chargé des Affaires Consulaires et Académiques : Mme. Vanessa Stéphanie Simone PING APOQUE

– Deuxième Conseiller, chargé du Secrétariat Particulier de l’Ambassadeur : Mme. Arielle Nany BIACEL Epse MWAMBI, en Présidence de la République Communiqué final SCM Page 41 sur 81

remplacement de Madame Carole Joséphine OBISSA

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

– Deuxième Conseiller chargé du Secrétariat Particulier de Monsieur l’Ambassadeur : Mme. Valérie MINKUE MI MBA

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE

– Conseiller, chargé des Affaires Scientifiques, Techniques, Institutionnelles et de la Francophonie : M. Fabrice MOUGNAGA

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA

– Deuxième Conseiller, chargé des Affaires Economiques et Commerciales : M. Rodrigue

Francis MBA, en remplacement M. Noël TOMBI, Deuxième Conseiller, chargé des Affaires Consulaires et de la Chancellerie, rappelé

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD

– Conseiller chargé des Affaires Economiques : M. Albert GOBY KAKO, en remplacement de Monsieur Rodrigue Francis MBA, muté

– Deuxième Conseiller chargé de la Chancellerie : Mme. Pricylle MINZEYE

– Premier Secrétaire chargé du Secrétariat de l’Ambassadeur : Mme. Dalya Astride NGONDE KENGUE

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE

ALGERIENNE POPULAIRE

DEMOCRATIQUE ET

– Premier Conseiller : Mme. Antoinette BOUANGA, en remplacement de Monsieur Abel MOUKAYI, muté

– Conseiller chargé de la Chancellerie : M. Francis ODOUMOU HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE TOGOLAISE – Deuxième Conseiller, chargé du Secrétariat Particulier de l’Ambassadeur : Mme. Nathalie NSA NDONG AMBASSADE DU GABON PRES LA

REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE

REPRESENTATION

AUPRES DE L’UNION AFRICAINE, LA CEA ET LE PNUE

– Ambassadeur, Représentant Permanent Adjoint 1 : M. Sébastien NZIGOU

– Conseiller Juridique : Mme. Barnesse ADA NGUEMA Présidence de la République Communiqué final SCM Page 44 sur 81

FEDERALE D’ETHIOPIE ET PERMANENTE

– Conseiller Politique, Paix et Sécurité : Mme. Prudence Simone MANDEME MOUKENZA Epse ROZOUNGUET, en remplacement de Monsieur Willy Leonel SOUO, promu

– Deuxième Conseiller chargé des Partenariats : M. Didier Dimitri MOUYAMBA, en remplacement de Madame Edith ESSONGUE ADJHANOPOLO, mutée

– Deuxième Conseiller chargé du Secrétariat de l’Ambassadeur : Mme. Blanche Rachelle MASSALANGHA MISSION PERMANENTE DU GABON AUPRES DES NATIONS UNIES / NEW YORK

– Ambassadeur, Représentant permanent Adjoint 2, de la République Gabonaise auprès de l’Autorité Internationale des Fonds Marins : Mme. Patricia Muriel DJELLA OGANDANGA Epse ONDIAS OKOUMA

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LES ETATS UNIS D’AMERIQUE / WASHINGTON DC

– Premier Conseiller : M. Pierre ONIANE NGUEMA

– Conseiller Economique chargé de la Chancellerie : Mme. Ghislaine REGNONGO Epse BRAHIME

– Deuxième Conseiller chargé de la Chancellerie : M. Pierre Wilfried AGONDJOT

– Deuxième Conseiller chargé des Affaires

Consulaires

OBOUNA OYOUMI

AMBASSADE

GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE FERDERALE D’ALLEMAGNE

– Deuxième Conseiller chargé des questions culturelles : Mme. Marguerite Ghislaine BOURDETTE, en remplacement de Monsieur

et Culturelles : Mme. Maguy OLOUO Epse LETSINA

DE LA REPUBLIQUE

Jean Félix EMBEDJAKOUA, remis à la disposition de son administration d’origine

MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE AUPRES DE L’ONU A GENEVE (SUISSE)

– Ambassadeur, Adjoint 1 : MISSAMBO

Représentant

Mme. Edwige

Permanent

KOUMBY

Représentant

– Premier Conseiller : M. Luther Theddy

NGARI MOUTSOKO

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LE ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

– Premier Secrétaire chargé de la Chancellerie : M. Christian Jocelin MOSSALA DIPAGA

– Ambassadeur,

Adjoint 2 : M. William Rodrigue NYAMA

Permanent

– Conseiller de l’Ambassadeur : M. Lewis NZENG OBAME

– Conseiller Economique : M. Louis Stéphane AUNOUVIET NZINGA AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LE ROYAUME DE BELGIQUE

– Conseiller Economique : Mme. Marie Augustine Cynthia MOMBO

– Conseiller, chargé de l’OEAC et de la Communication : M. Olivier MAKANGA MAKANGA

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

– Conseiller, chargé des Affaires Consulaires et de la Chancellerie : Mme. Inès Elvire MBOUMBA DIBOUKA, en remplacement

de Monsieur Marcel MOUANDZA MOMBO, rappelé

– Conseiller chargé des Affaires Culturelles : M. Ulrich Casimir BITEGHE BI-NDONG, en remplacement de Monsieur Franck AUBAME ONDZAGHA, remis à la disposition de son administration d’origine

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE D’ANGOLA

– Deuxième Conseiller chargé des Affaires Economiques : Mme. Mariella Alda EFFIRE EKOMIE

CONSULAT DU GABON A NEW YORK

– Premier Vice-Consul : Mme. Julie MOUNDOUBE MANFOUMBI

CONSULAT DU GABON AU MALI

– Consul Général : M. Jean-Clair ABIAGA NDONG

– Premier Vice-Consul : Mme Annie Françoise MBIRA

– Deuxième Vice-Consul : Mme. Fernande BOUGHEMBE CONSULAT GENERAL DU GABON A BATA (GUINEE EQUATORIALE)

– Premier Vice-Consul : Mme. Judith NSE BITEGHE

– Deuxième Vice-Consul : Mme. Marlyse

Ghislaine BITSINDOU

Nadège KONGO Epse

CONSULAT GENERAL DU GABON EN ESPAGNE

– Secrétaire : Mme. Marie Stella PANZOU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

CABINET DU MINISTRE

CABINET CIVIL

– Conseiller Diplomatique : M. Eugène William MESSAN

– Conseiller Communication : Mme Carline Sheilie LEMONO

– Conseillers Techniques :

Mme

o Ambroisine Guemaelle Sidonie AMBOUROUET

MM.

o Bertin YANGA NGARY o Rostand LEPONDO

o Saint Thomas Tholeck

EKOUNDA

o Christel Donald

LECKOGO- ABESSOLO

METHOGO

o Damas KAKOUDJA

o Hans Paterne OKINGUI EBOULI

o Jean OSSIE OTOUNGA

o Henri-Charles BABONNEAU

o Aristide Saturnin LOUMBANGOYE o François Hans MEYE ANGO

o Jed Brandon Waren Omniamy ONANGA

o Albert GOBY KAKO

– Chargés d’Etudes Mme o Clarisse Cinthia KADIDJA MEYOUGA MM. o Igor Germain KAKOUA

o Ted Hotland Walden NDJILEKISSA NDIMBA

o Ted Hotland Walden NDJILEKISSA NDIMBA – Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet Civil : Commandant MOUSSOUNDA KOMBI Sidonie

– Chef du Protocole : M. Frey Aldo MOUSSAVOU CABINET MILITAIRE

– Directeur de Cabinet : Général de Division Aérienne KOYI Félicien

– Conseiller chargé de la Coordination Inter Forces : Général de Brigade NGOUONI Macaire

– Conseiller chargé des Affaires Juridiques : Général de Brigade NYNGOMANDA RENOMBO Elisabeth

– Conseiller chargé de la Sécurité Civile : Général de Brigade MBADINGA Marius

– Conseiller chargé de la Stratégie Militaire : Général de Brigade DELICAT ANSELME Léopold

– Conseiller chargé des Affaires Sociales et de la Condition Militaire : Général de Brigade OBAME TATY Jean-Claude

– Conseiller chargé de la Sécurité Intérieure : Colonel ZUE EDZANG Ernest

– Conseiller Santé des Forces de Défense : Médecin Colonel GUEDON MBETE Guy Lionel

– Conseiller chargé des Grands Projets : Commandant MANIONY MANGAMA Théodore

– Secrétaire Particulière du Ministre : Commandant LENDOYE Justine

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet Militaire : Capitaine MOUCKAGNI Anouchca Gisèle

– Chargés d’Etudes :

o Lieutenant NGUEMBI MBADINGA Acheley Yorick

o Lieutenant LEKOGHO Vincent

o Lieutenant GNAMALENOUNGOU

Edna Channa

o Lieutenant MICKOTO MPIGA

Marisca Dorothy

ETAT-MAJOR GENERAL DES FORCES ARMEES

– Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Adjoint, chargé des Opérations : Général de Brigade MBONDO Landry, Confirmé

– Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Adjoint, chargé des Personnels et de la Logistique: Général de Brigade Aérienne FERRAO Hugues, Confirmé

– Inspecteur des Services Administratifs et Financiers : Commissaire Général de Brigade NGAMAMBA Guy Georges MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE DE LIBREVILLE

CABINET DU DELEGUE SPECIAL – Conseiller : M. Christian ENGOH

GOUVERNORAT DU WOLEU-NTEM

– Conseiller du Gouverneur : Mme Bernadette AYINGONE ASSOGO

– Secrétaire Général de Préfecture : M. Victorien NGUEMA ONDO

CLEAN AFRICA DIRECTION GENERALE

– Directeur Général Adjoint : M. Olivier MEBIAME ASSAME

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

UNION GABONAISE DE BANQUE (UGB)

– Directeur Général Adjoint : Mme Gisèle OKOME EBANEGA

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

FONDS AUTONOME NATIONAL D’ENTRETIEN ROUTIER (FANER)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général Adjoint : M. Jean Pierre BINGOUE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULLIQUES

SOCIETE D’EAU ET D’ENERGIE DU GABON (SEEG)

ADMINISTRATION PROVISOIRE

– Administrateur Provisoire : M. Jean Liévin IDOUNDOU

– Représentant du CTRI en charge du suivi du

Plan Transfo 25 : Général de Brigade ASSEKO BEKOGO Jean François

– Inspecteur Général des Services Audit et Contrôle : Mme Anouchka EKOME

– Directeur Technique : M. Arna NDOUTOUME MINTO’O

– Directeur Technique Adjoint 1 en charge de l’Electricité : M. Wenceslas KOUMBA Présidence de la République Communiqué final SCM Page 57 sur 81

– Directeur Technique Adjoint 2 en charge de l’Eau : M. Roland MAVOUNGOU

– Directeur Financier et Comptable : Colonel NZE NDONG Stéphane

– Directeur des Systèmes d’Information et de la Digitalisation : M. Sébastien MBOT

– Directeur de la Sécurité des Infrastructures et Fraudes : Colonel Félicien MOUKETOU

– Directeur Juridique et Contentieux : Mme Olivia DJOUASSA

– Directeur Clientèle et Ventes : M. Georges TIGOUE

– Directeur des Ressources Humaines : Mme Auriane Joséphine AUNOUVIET POUA Epse MBUY IBOUTSI

– Directeur Commercial et Marketing : Mme Reine NINGA

– Directeur Qualité, Hygiène, Environnement : M. Yan NDJOUNGUE

Sécurité et

Yelnick

MINISTERE DES EAUX ET FORETS INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteur Général des Services : M. Félicien Joël BODINGA

– Inspecteur Général Adjoint : Mme Clémence ELLA ASSA

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général Adjoint : Mme Nina Calista SAMAKE épouse KABOUBI WANIYELE

– Secrétaire Particulière : Mme Rose Marthe OSSOUKA ANDJEMBET

– Chargé d’Etudes : Mme Charlène Nica DIMA DIBOUNGA épouse NDIMBANGOYE

DIRECTION GENERALE DES FORETS

– Secrétaire Particulière du Directeur Général :

Mme Fernande MANGA.

– Chargé d’Etudes : Mmes

o Ina AYISSATOU

o Anastasie MOUNANGA

BOUDZANGA épouse INDJIELEY

o Cathy BELLA épouse MANGUEDJI

o M. Pamphile MBOULOU ASSOUMOU

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES FORETS

– Directeur du Développement des Forêts : M. Jacques KAMFOUGA

– Chef de Service Aménagement et Certification : M. Thérence Teddy EDOU

– Chef de Service des Permis Forestiers : M. Freddy NGUEMA ALLOGHO

– Chef de Service des Mécanismes du Développement Propre : M. Franck-Fernand NGOUA ESSONO

– Chef de Service Inventaires Forestiers : M. Dany Junior TONG

– Chef de Service Régénération : M. Ulrich Thibaut BACHOYI NDJOUMBI DIRECTION DES FORETS COMMUNAUTAIRES

– Directeur des Forets Communautaires : Mme Eléonore ADA NDOUTOUME épouse EKANG

– Chef de Service Agroforesterie : M. Anicet Wulfran MAVOUNGOU

– Chef de Service de Développement des Forêts Communautaires : M. Thibault LEVINDA

– Chef de Service des Inventaires Multi- Ressources : Mme Patricia MANOMBA MBINA épouse MBOUTSOU MATOKA Présidence de la République Communiqué final SCM Page 61 sur 81

– Chef de Service de la Promotion de l’Agroforesterie : M. Clarence Sydney NANG

– Chef de Service du Personnel et des Affaires Administratives : Mme. Chagryne d’Amour ANGUEZOME MVE.

– Chef de Service Financier et Comptable : M. Serge Julot NGUEMA ASSEKO

DIRECTION DES PROGRAMMATION DE REGLEMENTATION ET COMMUNICATION

– Directeur des Etudes, de la Programmation de la Réglementation et de la Communication : M. Jean-Claude MATIBA

– Chef de Service de la Réglementation et du Contentieux : M. Eurol Luce MAPAHA

ETUDES, DE LA LA DE LA

– Chef de Service Etudes et Programmation: M. Boris Cabral WAKONGO NZAMBA

– Chef de Service Documentation et Communication : Mme Emeline BIGNOUMBA BINGUIBE épouse ASSOUMOU DIRECTION GENERALE DES INDUSTRIES

– Directeur Général Adjoint des Industries : Mme Natacha Ermence NSI BENGONE épouse ABIAGA

– Secrétaire Particulière du Directeur Général : Mme Alice BIBINA

– Chargés d’Etudes : Mme Prudence EYA EKO MM.  Jérôme INENGUE

 Maurice Steed MVE AKUE

DIRECTION DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE DU BOIS

– Directeur des Industries et du Commerce du Bois : M. Paulin Franck MBENE OTSAGHA

DIRECTION DE LA VALORISATION DES REBUTS INDUSTRIELS DU BOIS ET DE LA PROMOTION DES BIOENERGIES

– Directeur de la Valorisation des Rébus Industriels du Bois et de la Promotion des Bioénergies : M. Idris Jendry OBISSA

– Chef de Service des Normes et de la Classification du Bois : M. Alyas Aimé LIBESHY MOUDENDA

– Chef de Service de la Classification des Rébus Industriels du Bois et de la Promotion des Bioénergies : Mme Nadia SOULOUNGANGA épouse NGAMA Présidence de la République Communiqué final SCM Page 64 sur 81

DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS AUTRES QUE LE BOIS D’ŒUVRE

– Directeur de la Valorisation des Produits Autres que le Bois d’Œuvre : Mme Florence AMIA épouse MINKO

– Chef de Service du Commerce, de la Promotion de la Valorisation des Produits Forestiers autres que le bois d’œuvre : Mme Félicité ABONZOK EFFONE épouse BEKALE

– Chef de Service des Normes et Classifications des Produits Forestiers autres que le bois d’œuvre : Mme Darmelia MOUGUIAMA

– Chef de Service des Inventaires des Produits

Forestiers autres que le bois d’œuvre

Sergaty Elsa TSANGUILA SOUVI

: Mme

DIRECTION DES PROGRAMMATION REGLEMENTATION COMMUNICATION

ETUDES, DE

ET

DE LA LA DE LA

– Directeur des Etudes, de la Programmation de la Réglementation et de la Communication : M. Jean-Christophe IGABOUGHI MOUDOUMA

-Chef de Service des Etudes, de la Programmation : M. Michel ELLA MVE

– Chef de Service du Personnel et des Affaires Administratives : Mme Charielle OSSIMANTOH Epouse KIMINA BILONGO

– Chef de Service Financier et Comptable : M. Trésor LAWSON OGOULA

– Chef de Service Etudes : M. Rose Vana LEIDJET KAMBOULOU

DIRECTION PROVINCIALES, CANTONNEMENTS ET BRIGADES

ESTUAIRE (DP1)

– Directeur Provincial de l’Estuaire : M. Martial EYI AKWE.

– Directeur du Commerce des Produits Cynégetiques : M. Léopold OBAME NGUEMA.

– Chef de Cantonnement de Kango : M. Christophe Harris RAPONDA.

– Chef de Cantonnement de Cocobeach : M. Henri Paul MOUYEBESSI.

– Chef de Brigade de Contrôle des Produits

Forestiers de Ntoum : M. Marc Alain ENGANGOYE MBUNGU

– Brigade de Nkok, Chef de Brigade : M. Efferol MACHOPO

– Brigade d’Ekouk, Chef de Brigade : M. Ruffin EBOUMOUTO

– Brigade de Ndouaniang, Chef de Brigade : M. Justin BOBEBE OTSAGA

– Brigade de Komo Océan, Chef de Brigade : M. Agaton Sylvain BOULONDO MAKITA

– Brigade Sud Komo, Chef de Brigade : Mme Audrey LEYISSIKA YOUGALEMI HAUT-OGOOUE (DP2)

– Directeur Provincial du Haut-Ogooué : M. Léonard BOUNGUEMBE.

– Chef de Cantonnement de Moanda : M. Joachim AKONO NDONG

– Chef de Cantonnement de Boumango : M. Yves NDOUMOU

– Chef de Cantonnement de Léconi : Mme Patricia Josiane AKOTA DOWE

– Chef de Cantonnement de Bakoumba : M. Cédric DOUCKAGA DOUCKAGA

– Chef de Brigade de Contrôle du Port Sec : M. Guy Noé NDOGOU MOYEN-OGOOUE (DP3)

– Chef de Cantonnement de Ndjolé : Mme Frédérique Françoise MEZENE-ME- NDONG

– Chef de Brigade des Lacs du Sud : M. Junior PEME NGOUNIE (DP4)

– Directeur Provincial : M. Louis Sosthène NDONG OBIANG

– Chef de Cantonnement de Fougamou : M. Landry NGUIMBI

– Chef de Cantonnement de Mandji : M. Yannick FAUSTHER AWORET

– Chef de Cantonnement de Lébamba : M. Nogaret MVE ELLA

– Chef de Cantonnement de Malinga : M. Armel OKOTA AKOYET

– Chef de Cantonnement de Ndende : M. Alban NDO’O MBA MINTSA NYANGA (DP5)

– Directeur Provincial : M. Didier ATOME BIBANG

– Chef de Cantonnement de Mayumba : M. Mathias MALOUMBI

– Chef de Cantonnement de Moabi : M. Fabrice Anicet ONANANTSOUORI

– Chef de Cantonnement de Moulingui-Binza :

M. Etienne Junior MENGARA

OGOOUE-IVINDO (DP6)

– Directeur Provincial : M. Donatien MOUNGALA

– Chef de Cantonnement de Booué : M. Serge Morel MANEMBE

– Chef de Cantonnement de Mekambo : M. Gislain MAKITA INDZANDO

– Directeur Provincial : Mme Ingrid ONTOULA

– Chef de Cantonnement de Lastourville : M. Ronny Axel LITONA BOUBEYA

– Chef de Cantonnement d’Iboundji : M. Bertrand NZARIKOKE

– Chef de Cantonnement de Pana : M. Arnaud Martial MBOUTSOU MATOKA

– Chef de Brigade Port Sec de Lastourville : M. Viannet MIHINDOU OGOOUE-MARITIME (DP8)

– Directeur Provincial : M. Victor Shirley MAMFOUMBI

– Chef de Brigade Port Sec de Port-Gentil : M. Jean Jacques MOUNANGA

– Chef de Brigade Gamba : M. Josélite Malot ONDO

– Chef de Brigade d’Iguéla : M. Casimir MOUKAGNI WOLEU-NTEM (DP9)

– Directeur Provincial : M. Thierry NDONG NSO

– Chef de Cantonnement de Mitzic : M. Gildas Claude YABA.

– Chef de Cantonnement de Medouneu : M. Georges GUIBINGA.

– Chef de Cantonnement de Bolossoville: M. Patrick Arnaud EVOUNA ANGO BILIE

– Chef de Cantonnement de Minvoul: Mme Anasthasie BILO’O B’ONDO épouse EYA

– Chef de Brigade de Lalara/ Viafe : M. Etienne MOULENZI BAGAFOU AGENCE D’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA FILIERE FORET-BOIS

– Conseiller Technique : M. SAUTTAH

Alain Idriss

Fernand Roméo

– Directeur

EMANE

des

Etudes : M.

– Chargés d’Etudes : MM.

 Axel Joffrey MAVOUNGOU en remplacement de M. BIONG Sylvestre  Guy Landry NKOLA EDOWIZA

 Axel Joffrey MAVOUNGOU en remplacement de M. BIONG Sylvestre  Guy Landry NKOLA EDOWIZA – Chef de Service Aménagement à l’Agence d’Exécution des Activités de la Filière Forêt- Bois : Mme. Valérie Olympia EYENBIANG NDONG épouse MBOUMBA MOUSSAVOU

– Chef de Service Relations Publiques et Extérieures : M. Romaric-Ulrich ESSONO

– Chef de Service Informatique : Mme Béatrice ADJHANOPOLO

AGENCE NATIONALE DES PARCS NATIONAUX

– Secrétaire Exécutif Adjoint : Mme Lucrèce BADJINA DOUKAGA épouse AFANE

– Conseiller en Système d’Informations : M. Fulbert WORA

– Conseiller en Organisation et Management : Mme Anny Florence MAROGA

– Conseiller Audit et Contrôle Internes : M. Jean Remy NSO AMIENG

– Directeur Adjoint des Ressources Humaines : M. Farel OLAGHOU AUDRY

– Directeur Financier Adjoint : M. Wilfried de SOUZA MBOUTSOU

– Directeur Adjoint de la Communication : M. Zéphir AMAEL

– Conservateur, Directeur du Parc et Gestionnaire du Site RAMSAR des Monts Birougou : M. Gildas Aimé LENDJOUNGOU, en remplacement de M. Gildas Gaël OBAME ESSONO

– Conservateur, Directeur du Parc National des Plateaux Batéké: M. Yves MIHINDOU en remplacement de Monsieur Hermann YOBO NZENGUE

– Conservateur, Directeur du Parc National de l’Ivindo, Gestionnaire du site Patrimoine mondial UNESCO et du site RAMSAR des chutes et rapides de l’Ivindo: M. Hermann Willy MAGANGA BANDJOUTSI

– Conservateur, Directeur du Parc National de Loango, chargé des Parcs marins des embouchures d’Iguéla et de Sette-Cama, des Réserves Aquatiques de Koumandji et de Tchatamba, Gestionnaire des sites Ramsar de Sette- Cama et de Petit Loango: M. Stecy Brice MOUELE BOUCKA, en remplacement de M. Wynand Freidirick WILJOEM

– Conservateur, Directeur du Parc National de Mwagna: M. Guy IBINGA SANA, en remplacement de M. Symplice OKOYE

– Conservateur, Directeur du Parc National de Minkébé: M. Gildas Gaël OBAME ESSONO, en remplacement de M. Christian REMBEYO

– Conservateur, Directeur du Parc National de Waka: Mme Andréa MINKUE épouse BIONG, en remplacement de M. Guy IBINGA SANA

Clément MBOUMBA MBADINGA, en remplacement de M. Guy Modeste MENGUE M’EKO

– Conservateur, Directeur du Parc National des Monts de Cristal: M. Josué EDZANG NDONG

– Conservateur, Directeur du Parc Marin du Cap Lopez, des Embouchures d’Ozouri et d’Olende et des Réserves aquatiques du Delta de l’Ogooué, de Mandji-Etimboué et des Canyon du Cap Lopez : M. Luc Patrick EVEZO’O, en remplacement de M. Karl Stecy DITENGOU.

– Conservateur, Directeur du Parc National de Pongara, chargé du Parc Marin de la Pointe Denis : M. Stéphane MBOUMBA LOUEMBET

– Estérias et du Caillou : M. Nestor BOUENGUE, en remplacement de de M. Luc Patrick EVEZO’O

– Gestionnaire de l’Arboretum Raponda Walker : Mme Antoinette ISSEMBE OWANGA.

– Gestionnaire du Site RAMSAR du Bas Ogooué : M. Guy Philippe SOUNGUET. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER DIRECTION GENERALE DE LA MARINE MARCHANDE

– Directeur

Général : M. Jean Cruz

LESSAGUI.

Je vous remercie.

