Sogatra : les élèves de Port-gentil et Franceville transportés gratuitement

Décidément la mesure sociale prise sous Ali Bongo Ondimba en 2020 à savoir la gratuité des transports dans les compagnies publiques reste en vigueur. En effet dans l’article paru dans le quotidien l’Union de ce mardi 09 septembre 2024, il ressort que sur instruction du Président-Général Brice Clotaire Oligui Nguema, désormais les apprenants des villes de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime et Franceville dans la province du Haut-Ogooué.

Le « N’gori n’est pas bolet », les Gabonais peuvent en être sûrs, puisque le Directeur général de la Société gabonaise de transport ( SOGATRA), Florent Bakita a indiqué que les sociétés que sont Trans’urb, Sogatra, et Trans’Akanda continueront à transporter les élèves et ce de manière gratuite. Une nouvelle qui viendra réjouir plus d’un dans la mesure où la gratuité du transport s’étend désormais à l’intérieur du pays notamment dans la ville de Port-Gentil et celle de Franceville et ce conformément à la volonté du Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema.

La gratuité du transport des élèves, une priorité du CTRI

« Les plus hautes autorités de la transition de notre pays tiennent à ce que le transport des élèves soit gratuit et nous avons l’obligation de nous atteler à mettre en place toutes les dispositions afin que cette volonté soit effective » a déclaré le Directeur général de la Sogatra, Florent Bakita dans les colonnes du quotidien de l’Union. Si cette mesure viendra réjouir plusieurs parents d’élèves, il est important de préciser qu’à ce jour la situation de la Sogatra n’a pas toujours trouvé de solution.

Toutefois en dépit des difficultés qui persistent, toute chose d’ailleurs qu’a reconnu le Directeur général de la société de transport étatique, Florent Bakita s’est dit prêt à tout mettre en œuvre pour obéir aux instructions du Chef de l’Etat. « Du côté de la Sogatra malgré quelques difficultés, nous pouvons garantir que nous sommes prêts pour le transport gratuit des élèves » a assuré le patron de la Sogatra. Cependant il est important de souligner que la Société gabonaise de transport (SOGATRA) est depuis des années en état de mort clinique.