Transition au Gabon : le Gén. Oligui Nguema rassure le doyen du groupe des chefs de missions diplomatiques

Le vendredi 06 octobre dernier, le Président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc, Abdellah Sbihi et la Chargée d’Affaires à l’Ambassade des États-Unis, Ellen B. Thorburn. Occasion pour le chef de l’État de faire le point des du processus de transition amorcé au lendemain du coup de force opéré par les Forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

En effet, à la première heure, le président de la transition avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc, par ailleurs Doyen du groupe des chefs de missions diplomatiques africains au Gabon. Les deux personnalités ont abordé les avancées liées au processus de Transition ainsi que la contribution du Royaume chérifien à ce processus qui marque un tournant decisif pour le Gabon.

Le président de la Transition pour une poursuite de la coopération avec le Maroc

Outre la Transition, Abdellah Sbihi et le Général de brigade Brice Oligui Nguema ont fait également le point des questions de coopération qui lient les deux pays sur plus d’une vingtaine d’accords bilatéraux et multisectoriels. A cet effet, le diplomate marocain a rassuré le chef de l’État de sa disponibilité ainsi que celle de tous les chefs de missions diplomatiques africains, pour renforcer davantage et raffermir les relations entre leurs pays respectifs et le Gabon dans le but d’élever la coopération Sud-Sud.

Le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma a, en réponse, réaffirmé « son souhait ferme d’entreprendre des relations de partenariat exemplaire avec les pays amis et frères dans une transparence et un respect mutuel total ». Les relations entre le Gabon et le Maroc datent de 1972. Elles sont excellentes et matérialisées dans plusieurs domaines.

Par ailleurs, après l’ambassadeur du Maroc, le président de la Transition a reçula chargée d’Affaires à l’ambassade des États-Unis d’Amérique, Ellen B. Thorburn. Avec cette dernière, le président du CTRI a abordé la feuille de route de la Transition et les sujets d’intérêts communs entre les deux pays.