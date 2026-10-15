Gabon : les nombreux défis d’Olivier Mouckocko au ministère de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie

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Nommé le 11 octobre 2026 à la tête du ministère de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Olivier Mouckocko prend les commandes d’un secteur stratégique en pleine tourmente. Quatrième titulaire de ce portefeuille depuis septembre 2023, le ministre hérite d’une situation critique marquée par des délestages récurrents, des réseaux vétustes et une impatience grandissante des populations.

Pour résorber ce déficit énergétique, le gouvernement mise sur le court terme. D’ici mi-novembre, neuf turbines bicombustibles d’une capacité totale de 255 MW doivent enfin entrer en service. Sept d’entre elles, livrées par AKSA Enerji, renforceront les centrales d’Akournam et de Port-Gentil. Les deux autres, fournies par SESS, soutiendront la production à Port-Gentil et Lambaréné.

En parallèle, le chantier hydroélectrique de Kinguélé Aval touche à sa fin. Avec des travaux de gros œuvre achevés à 95 %, l’ouvrage de 35 MW doit progressivement raccorder ses trois turbines au réseau d’ici la fin de l’année. Ce complexe est appelé à fournir plus de la moitié de l’électricité du Grand Libreville.

Refonte de l’opérateur historique et fragilités institutionnelles

Cette hausse de production s’accompagne d’une profonde restructuration institutionnelle. D’ici le 31 décembre 2026, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) cédera sa place à deux entités distinctes : La Gabonaise des Eaux et Électricité du Gabon. La Fédération des entreprises du Gabon (FEG) a déjà exprimé son souhait d’accompagner cette transition afin de garantir l’efficacité des services publics.

En filigrane de cette grande réorganisation, d’autres organismes du secteur peinent toutefois à suivre le rythme. C’est le cas du Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE). Fragilisé par des contraintes structurelles, l’absence d’un siège social adéquat du fait d’un litige foncier persistant avec un compatriote, l’organisme peine à remplir ses missions essentielles, notamment l’entretien et l’extension de l’éclairage public dans plusieurs villes du pays.

Un défi majeur d’équité territoriale

Alors que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a récemment appelé le secteur privé à s’investir dans le transport et la distribution, le nouveau ministre devra rapidement concrétiser ces réformes. Si plus de 95 % de la population urbaine dispose d’un accès à l’électricité, ce taux baisse à 51,3 % en milieu rural. Réduire cette fracture tout en modernisant l’ensemble de la chaîne demeure l’équation complexe que le nouveau gouvernement devra résoudre.