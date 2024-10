Sénégal : Eunice Ntsame Békalé dévoile son premier ouvrage « L’art d’être son propre griot »

Ecouter l'article

Eunice Ntsame Békalé, engagée dans le développement personnel et la valorisation de soi, fait ses premiers pas dans l’univers littéraire avec la sortie de son tout premier livre, L’art d’être son propre griot. Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent prendre les rênes de leur propre histoire, en mettant en avant leurs atouts de manière authentique, à travers un personal branding fort et unique.

Dans cet essai, l’auteure partage son approche de l’auto-narration : être capable de raconter sa propre histoire, de se réapproprier son parcours et d’en faire une force, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Eunice Ntsame Békalé propose ainsi une réflexion autour de la valorisation de soi, en démontrant que chacun peut devenir le griot de sa propre existence, à l’image des conteurs traditionnels africains, tout en s’adaptant aux exigences du monde moderne.

Un guide pratique pour se démarquer

L’art d’être son propre griot ne se limite pas à une simple philosophie. L’ouvrage propose des conseils concrets, tirés de l’expérience de l’auteure, pour que chacun puisse exploiter ses talents, ses expériences et ses valeurs afin de se distinguer dans un environnement de plus en plus compétitif. En s’adressant aussi bien aux entrepreneurs qu’aux créatifs, mais aussi à toute personne en quête de développement personnel, Eunice Ntsame Békalé livre une méthode accessible et inspirante pour devenir la meilleure version de soi-même.

Un livre pour ceux qui veulent prendre le contrôle de leur récit

Avec une plume simple et directe, Eunice Ntsame Békalé ambitionne d’aider ses lecteurs à devenir les acteurs principaux de leur histoire. Son livre, vendu au prix de 12 000 FCFA, est disponible à l’achat en ligne sur son site officiel, Yessi Organics, via ce lien https://yessiorganics.com/produit/lart-detre-son-propre-griot/.

Cet ouvrage, à la croisée entre le développement personnel et le branding de soi, marque la première incursion d’Eunice Ntsame Békalé dans le monde de l’écriture. Un livre à découvrir pour tous ceux qui souhaitent affirmer leur singularité dans un monde en constante évolution.