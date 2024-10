Gabon : « Ensemble pour le Gabon » se dote d’un siège

Ecouter l'article

Ce lundi 14 octobre 2024, l’ancien Premier ministre et chef du gouvernement, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a procédé à l’inauguration de la permanence de son mouvement politique « Ensemble pour le Gabon », située dans le quartier London, dans le 4e arrondissement de Libreville. Cet événement a également été l’occasion pour le désormais opposant à la politique du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) de réaffirmer son opposition au projet de Constitution.

C’est en présence de nombreux adhérents et des médias qu’Alain-Claude Bilie-By-Nze a procédé à la coupure symbolique du ruban, dévoilant la plaque de la plateforme « Ensemble pour le Gabon ». Les activités de cette plateforme avaient été lancées officiellement le 26 septembre dernier lors d’un point de presse, en présence de personnalités telles que Stéphane Germain Iloko et le colonel Makita Nembo.

C’est entre autres pour conduire les militaires auteurs du coup d’État du 30 août 2023 à respecter leurs engagements pris selon lui le 04 septembre 2023, que l’ancien locataire du 02 décembre a décidé, aux côtés de ses camarades politiques, de se fédérer autour d’un mouvement politique appelé Ensemble pour le Gabon. Avec ces locaux qui s’étendent sur un niveau, Alain-Claude Bilie-By-Nze et les siens pourront mieux peaufiner leurs stratégies d’actions, en vue de faire entendre leurs idées.

Un local pour mieux structurer la lutte politique

L’inauguration s’est déroulée après une conférence de presse au cours de laquelle Alain-Claude Bilie-By-Nze a rappelé les objectifs de cette plateforme, dont il est le président. Selon lui, Ensemble pour le Gabon a pour but de « défendre les valeurs et les principes de la démocratie en cette période de transition et d’exiger du CTRI le respect de ses engagements, notamment l’esprit et la lettre du communiqué du 30 août et du 04 septembre 2023 », a-t-il affirmé.

Le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de préciser que la plateforme « Ensemble pour le Gabon » « n’est ni une association ni un parti politique, mais un regroupement d’hommes et de femmes libres, comprenant des leaders de partis politiques, des leaders associatifs, ainsi que des hommes et des femmes engagés partageant des objectifs communs ». Le prochain défi du mouvement sera la campagne pour le NON lors du référendum sur l’adoption de la nouvelle Constitution, visant, selon lui, à pousser le CTRI à honorer ses engagements de départ.