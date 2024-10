Gabon :  le gouvernement lance la campagne de lutte contre l’usage détourné des médicaments

Ecouter l'article

Dans l’optique de lutter plus efficacement contre la consommation détourné des médicaments notamment en milieu scolaire et universitaire, le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Agence nationale du médicament et des autres produits de santé ( ANMAPS) procédera ce mercredi 16 octobre 2024 au lancement d’une vaste campagne de sensibilisation dans le Grand Libreville.

Afin de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur l’impact négatif de la mauvaise utilisation des médicaments, le ministère de la Santé, dirigé par le Pr. Adrien Mougougou et l’Agence nationale du médicament et des autres produits de santé ( ANMAPS) organisent du 16 octobre 2024 au 30 avril 2025 dans le Grand Libreville, une campagne de sensibilisation contre l’usage détourné des produits pharmaceutiques et la consommation de drogues au sein des établissements scolaires et universitaires.

6 mois de sensibilisation auprès les élèves et étudiants

Ainsi, c’est donc au Lycée Raymond Boukat de Mindoubé, dans le 5ème arrondissement de Libreville que le top sera donné ce 16 octobre 2024 en présence de la première dame Zita Oligui Nguema. Ainsi, 6 mois durant, il sera question de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur ce phénomène qui les touche de plus en plus et sur les dangers associés à ces pratiques. Un moyen pour les nouvelles autorités d’éduquer les apprenants et de les informer sur les dispositifs de prise en charge existants et vulgariser la réglementation pénale relative à la consommation de stupéfiants.

Pour mener à bien cette campagne des équipes composée des pharmaciens, des psychologues, des officiers de police judiciaire et des communicateurs seront déployées dans les établissements retenus pour engager un dialogue constructif avec les apprenants et les étudiants. Il faut dire que cette campagne de sensibilisation est une réponse à la problématique qu’est la consommation des drogues.