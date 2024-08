Port-Gentil : disparition d’une pirogue et ses 3 passagers dans les eaux depuis 5 jours

Ecouter l'article

L’angoisse règne dans le département de Bendjé, précisément dans la zone d’Apari. Selon des informations rapportées par nos confrères d’Ogooué Maritime Info (OMI), une pirogue dénommée Likigaï, immatriculée PG 940/23, a disparu en mer le 27 juillet 2024. À son bord se trouvaient trois passagers de nationalité gabonaise, Souamy Wadely, Arnaud François Boutamba et Koumba Moundziehou. 5 jours après leur départ, les familles restent sans nouvelles et l’inquiétude ne cesse de croître.

Les trois hommes avaient embarqué à bord de la Likigaï pour une partie de pêche, mais leur absence prolongée soulève de nombreuses questions. Les familles, désemparées, cherchent désespérément des réponses et implorent les autorités pour des efforts accrus dans les recherches. Moins de deux ans après le naufrage d’Esther Miracle, ce nouveau cas de naufrage inquiète, alors même que les marins de l’US Navy sont actuellement en train de former les marins gabonais.

Disparition inquiétante de 3 gabonais

En effet, dans une vidéo qui circule sur la toile, le frère de l’un des disparus explique qu’ils étaient allés pêcher dans une zone inhabituelle, en l’occurrence la zone d’Azouri. Ils y auraient été conduits par un homme âgé dont il n’a pas décliné l’identité. « Il partait pour revenir dans la soirée, selon lui. Mais, ils ne sont pas allés pêcher là où nous allons habituellement, aux trois rivières. Il a rencontré un papa qui l’emmène dans la zone d’Apari. Moi je ne suis jamais arrivé là-bas », a relaté le compatriote cité par OMI.

En réponse à cette situation alarmante, des mesures ont été rapidement mises en place. La Marine nationale et la brigade nautique ont intensifié leurs recherches pour retrouver la pirogue et ses passagers disparus. Des patrouilles maritimes ont été déployées et une surveillance accrue est exercée dans la zone où la pirogue a été vue pour la dernière fois. Pour multiplier les chances de les retrouver, l’ensemble des opérateurs maritimes a été exhorté à redoubler de vigilance et de signaler toute information pouvant aider à localiser la pirogue disparue. Chaque instant compte et toute aide, même minime, pourrait s’avérer cruciale pour sauver ces vies.