Follow on X

Gabon : la sécurité des voies navigables et des navires transbordeurs de passagers au cœur d’un atelier

Ecouter l'article

Ce lundi 15 juillet 2024, le Premier Ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a présidé l’ouverture d’un atelier régional placé sous le thème « La sécurité des voies navigables et des navires transbordeurs de passagers en Afrique de l’Ouest et du Centre ». Organisé par le ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer dirigé par le capitaine de Vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, cet événement a pour objectif d’élaborer des normes de sécurité dans ce secteur essentiel.

C’est dans le cadre des travaux de l’Organisation maritime internationale (OMI) que s’est déroulé cet atelier qui réunissait les membres du gouvernement, des représentants des administrations maritimes, ainsi que des compagnies maritimes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette rencontre régionale qui intervient plus d’un an après le drame de l’Esther Miracle était l’occasion de réfléchir à la problématique de la sécurité des navires transbordant des passagers dans cette espace maritime.

Se conformer aux normes internationales en matière de navigation

Ainsi, lors de son discours de circonstance, le chef du gouvernement a rappelé les enjeux de cet atelier régional qui revêt une importance capitale pour le développement de ce secteur. Il sera sans aucun doute l’occasion de réfléchir à l’exercice du transport maritime, des conditions de sauvetage en cas de sinistre, mais aussi sur le rôle et le fonctionnement des administrations intervenant sur le plan d’eau et sur la nécessité d’accélérer la problématique de la mise en place d’un centre de secours.



« Le présent atelier a pour but d’effectuer un examen et d’identifier les éléments clés à mettre en place dans nos différents systèmes de sécurité de navires transbordeurs et de formuler des directives concernant leur déroulement futur. Il s’agira d’évaluer le fonctionnement de notre système de gestion de navires à passager pour combler le vide créé par l’absence d’une législation claire en la matière », a indiqué Raymond Ndong Sima.