Gabon : bientôt une enquête sur les inégalités

Le 29 juillet 2024, l’Observatoire des inégalités a lancé à la Chambre de commerce de Libreville un atelier élargi de partage et de validation des outils de collecte de l’Enquête nationale pour l’évaluation des inégalités (ENEI). Pendant trois jours, les participants s’attèleront aux préparatifs d’une vaste enquête nationale sur la pauvreté et les inégalités dans le pays.

En effet, cet atelier rassemble des universitaires, des analystes, des spécialistes de la direction générale de la statistique, des membres des administrations sectorielles, des représentants du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils valideront les outils de collecte de l’enquête et identifieront les besoins prioritaires des utilisateurs de données sur les inégalités.

Enquête sur les inégalités pour l’élaboration des politiques publiques

C’est le Directeur de cabinet du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Willy Giscard Ontsia, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de l’atelier élargi de partage et de validation des outils de collecte de l’enquête nationale pour l’évaluation des inégalités. Prononçant son allocution, le représentant le ministre Paul-Marie Gondjout empêché a remercié les participants pour l’intérêt accordé à la problématique de l’évaluation des inégalités socioéconomiques au Gabon. Il a également présenté l’importance de cette étude sur les inégalités. « L’importance de la maîtrise des inégalités socio-économiques pour tout gouvernement comme le nôtre constitue non seulement un enjeu de paix et de justice sociale, mais aussi la condition pour la mise en place des politiques publiques inclusives », a-t-il indiqué.

L’objectif principal de cet atelier est de sélectionner des outils de collecte pour l’observation et la mesure du niveau des inégalités dans la société gabonaise. A cet effet, Ghislain Wambert, cadre à la direction générale de la Statistique (DGS) a tenu à apporter des précisions sur la définition des inégalités au sens de l’enquête de l’Observatoire. « Inégalité ici ne s’entend pas au sens de pauvreté. On parle d’inégale répartition de la ressource que l’État met en place », a-t-il-précisé. L’enquête consistera donc à analyser où vont les ressources de l’Etat et comment mieux les distribuer.