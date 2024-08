Port-Gentil : des chaises roulantes, cannes aveugles et béquilles offertes aux PVH

Ecouter l'article

Vivre avec un handicap n’est pas chose aisée. C’est dans le but d’apporter du soutien à cette couche vulnérable de la population de la commune de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, que le ministre des Affaires étrangères, Régis Michel Onanga Ndiaye a remis ce mardi 13 août 2024 du matériel aux Personnes vivant avec un handicap roulant (PVH) afin de se déplacer convenablement.

Décidément les nouvelles autorités semblent plus que jamais déterminées à améliorer les conditions de vie des Personnes vivant avec un handicap ( PVH). La preuve ce mardi 13 août, c’est au accompagné du Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de corps d’Armée Pierre Rizogo Rousselot et du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong que le ministre des Affaires étrangères, Régis Michel Onanga Ndiaye a procédé à la remise d’équipements roulants destinés aux PVH, il s’agit notamment de chaises roulantes, de cannes aveugles et de béquilles.

Le CTRI en soutien aux PVH de Port-Gentil

Cette aide remise par les mains du membre du gouvernement est destinée aux personnes à mobilité réduite, et aux malvoyants. Un coup de pouce du Chef de l’Etat, le Général-Président Brice Clotaire Oligui Nguema. De quoi soulager ces personnes vulnérables qui sont très souvent marginalisées et laissées pour compte et qui traduisent parfaitement le souhait du numéro 1 gabonais qui milite pour une meilleure prise en compte des conditions de vie de ses compatriotes.

Notons que dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap (PVH), le 4e vice-président de l’Assemblée nationale de transition, l’honorable Geoffroy Foumboula Libeka a défendu le 26 juin 2024 une proposition de loi portant promotion et protection des personnes vivant avec un handicap sur le territoire national. Gageons que plus de soutien et une meilleure prise en compte des personnes vivant avec un handicap fera davantage l’objet des préoccupations du gouvernement de transition.