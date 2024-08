Tourisme : 2 milliards sont-ils suffisants pour vulgariser le potentiel gabonais ?

Ecouter l'article

C’est la question que l’on pourrait se poser au regard des nombreux travaux et politiques à mettre en place pour l’essor du secteur touristique gabonais. En effet, selon le programme présidentiel d’urgence de la transition (PPUT) 2 milliards de FCFA sont assignés cette année à ce secteur qui peine toujours autant à se développer. Seulement ces fonds seraient-ils suffisants pour faire éclore et inscrire le Gabon sur la carte des destinations les plus attractives du monde, alors qu’il n’est toujours pas dans le top 20 des pays les plus attractifs?

Le programme présidentiel d’urgence de la transition vise à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens et de stimuler la croissance en vue du développement du Gabon. Une initiative du président de la transition le général de brigade Brice Clotaire oligui Nguema qui a été rendue publique récemment qui met en lumière sa vision. Ledit programme met ainsi en évidence les travaux et les réformes qui seront menées de plusieurs secteurs en voie de développement et encore embryonnaire. Parmi eux, l’éducation, la santé, l’agriculture, la pêche, le tourisme pour ne citer que ceux-là.

2 milliards de FCFA pour le tourisme

En effet, selon le PPUT un montant de 2 milliards de FCFA sont dédiés à la promotion du tourisme pour l’année budgétaire 2024. Une allocation qui vise à vulgariser le riche patrimoine naturel et culturel qui peut être valorisé à travers le développement du tourisme durable. Créant ainsi des opportunités économiques tout en préservant l’environnement. D’autant plus que le tourisme dans notre pays ne saurait se contenter d’infrastructures qui existent déjà. Raison pour laquelle le président de la transition a prévu injecter cette somme pour une remise à niveau qui va permettre de s’attaquer aux axes prioritaires de développement.

Si cette approche est à saluer, il n’en demeure pas moins que le montant alloué est quelque peu faible au regard des objectifs à atteindre. 2 milliards de FCFA sont une somme significative mais dont l’impact sur le développement du potentiel touristique du Gabon dépendra de la manière dont ces fonds sont alloués et des priorités spécifiques du projet. Il faut dire que dans les 2 milliards de FCFA, la construction ou la rénovation de quelques hôtels ou lodges doit être faite. Et cela dépendra de leur taille et de leur niveau de luxe. Pour des établissements de haute qualité ou en grand nombre, un budget plus élevé serait nécessaire. Aussi, l’amélioration des infrastructures de transport, routes, aéroports par exemple, pourrait nécessiter un peu plus de budgets. Non sans manquer les campagnes publicitaires, le développement de la marque touristique, les parcs nationaux, les réserves naturelles et culturelles, le personnel, entrepreneuriat local, les initiatives écologiques, planification stratégique pour ne citer que ceux-là.

2 milliards de FCFA peuvent permettre des progrès notables dans certains aspects du développement touristique au Gabon, mais il est important de gérer ces fonds de manière efficace et ciblée. Les priorités devront être définies en fonction des besoins les plus urgents et des opportunités spécifiques du marché touristique gabonais. Pour des projets plus ambitieux ou pour couvrir une gamme plus large d’initiatives, des fonds supplémentaires pourraient être nécessaires. Une planification stratégique et des partenariats pourraient également maximiser l’impact desdits investissements.