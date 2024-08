Célébration du 30 août : match de gala entre les parlementaires et les membres du gouvernement

Les membres du gouvernement de Transition et les parlementaires disputeront un match de gala le 30 août 2024 selon les informations données par notre confrère Gabon actu. Un événement qui se tiendra dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la libération qui marque le renversement du régime Bongo-PDG par les Forces de défense et de sécurité (FDS).

À l’occasion de cette journée symbolique, le football sera mis à l’honneur. Les membres du gouvernement affronteront les députés et sénateurs dans un match amical qui promet d’être à la fois compétitif et convivial. Cet événement sportif s’inscrit parmi les nombreuses activités prévues pour commémorer l’arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) au pouvoir.

Un match pour célébrer la Transition

Les membres du gouvernement ont déjà commencé leurs préparatifs pour cette rencontre. Les entraînements ont lieu au stade de l’Amitié à Angondjé, où l’équipe gouvernementale est sous la houlette de Stéphane Bounguenza, ancien international gabonais. Cet encadrement professionnel laisse présager un match de qualité, où la camaraderie et l’esprit de compétition se mêleront pour célébrer cette journée particulière.

Pour l’heure, le programme et le lieu exact du match n’ont pas encore été officiellement communiqués. Ce match promet d’être l’un des moments forts des festivités de la Journée nationale de la libération, rappelant l’importance de l’unité et de la cohésion nationale en cette période de Transition.

Pour rappel, dans la matinée du 30 août 2023, alors que le Centre gabonais des élections (CGE) proclamait les résultats de l’élection présidentielle, les Forces de défense et de sécurité ont pris d’assault Gabon 24. Les résultats, qui déclaraient la victoire d’Ali Bongo Ondimba, le président sortant, ont été immédiatement contestés par les FDS. Ces dernières ont alors mis fin à plus de cinquante ans de domination du régime Bongo-PDG, une action perçue comme une libération par un peuple longtemps opprimé. Depuis, le pays est dirigé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) représenté par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.