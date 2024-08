Pékin : le Gabon présent au 6ème forum sur la coopération médiatique Sino-Africaine

Ecouter l'article

Du 20 au 22 août 2024 se tient à Pékin, capitale de la Chine, le 6ème Forum sur la coopération médiatique Sino-Africaine. Un événement auquel prend part la ministre de la Communication et des Médias Laurence Ndong, avec ses homologues venus des quatres coins du continent. Lors du premier jour de ses assises, le membre du gouvernement a procédé à la signature d’un accord avec l’administration chinoise de la Radio et de la Télévision, représentée par son ministre Cao Shumin.

Le forum sur la coopération médiatique sino-africaine est un espace où les acteurs des médias de Chine et d’Afrique se rencontrent. Une initiative qui vise à discuter et développer des partenariats. Ces forums ont généralement pour but de renforcer la collaboration entre les médias des deux régions, à échanger des bonnes pratiques ainsi qu’à explorer des opportunités pour une meilleure compréhension mutuelle. Depuis le 20 août 2024, il se tient la 6ème édition de cette rencontre. A cet effet, le Gabon est représenté par la ministre de la Communication et des Médias Laurence Ndong.

Des échanges et du renforcement des capacités

C’est autour des conférences, des ateliers, des sessions de réseautage et des tables rondes que ce 6ème forum se déroule. La ministre gabonaise n’a pas hésité à faire valoir ses compétences dans l’intention d’apporter des innovations dans son secteur. Ainsi, Laurence Ndong a signé un accord avec son homologue chinoise Cao Shumin. Il s’agit d’un partenariat qui permettra un échange de compétences, du renforcement des capacités pour les professionnels des médias publics Gabonais.

Cet accord devrait donc leur permettre de s’arrimer aux standards internationaux, notamment à travers la création de contenus, la permutation dans les domaines du partage des informations et du cinéma. A noter qu’au cours de cet événement qui prendra fin le jeudi 22 août 2024, les points tels que le partage de contenus, la formation, l’éducation, la technologie, l’innovation, le développement durable, les défis et opportunités seront au cœur des débats. Rappelons que ces rencontres sont cruciales pour construire des ponts entre les médias chinois et africains, en favorisant une meilleure compréhension mutuelle et en exploitant les synergies pour une couverture médiatique plus riche et plus diversifiée.