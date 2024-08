Gabon : Gab’Oil s’allie à une entreprise de BTP pour la construction de 18 stations service

Ecouter l'article

A l’image du gouvernement de transition qui multiplie les projets d’envergure dans une spirale budgétaire expansionniste, Gab’Oil, l’un de ces nombreux services publics personnalisés (SPP), s’engouffre dans la même stratégie. À travers son plan de développement pourtant jugé peu rentable, voire « trop social » comme l’a qualifié une source interne citée par nos confrères de Gabon Review, la filiale de Gabon Oil Company (GOC) spécialisée dans la distribution des produits pétroliers, entend miser sur la construction de 18 stations-service à travers le pays. Alors même qu’elle reste sur une situation financière déficitaire.

Sept ans à peine après sa création pour répondre au défi de la commercialisation et de la distribution des produits pétroliers, Gab’Oil, filiale de Gabon Oil Company (GOC), broie du noir. Déficit financier de plus de 3 milliards de FCFA à fin 2022 renforcé en 2023. Déficit structurel ponctué par une mauvaise gouvernance à l’image de sa maison mère. En dépit de ces deux aspects qui témoignent de la nécessité de réduire la voilure, du moins le temps d’y voir plus clair, le marketeur mise plutôt sur une politique financière expansionniste, avec une stratégie d’investissements portée vers la construction de nouvelles infrastructures.

En effet, malgré un climat social loin d’être apaisé avec des revendications toujours non résolues, la nouvelle direction a pris le pari de construire pas moins de 18 stations service à travers tout le pays qui ramènerait son total à une vingtaine, soit quatre de moins que Petro Gabon par exemple. Sauf qu’à la différence de l’entreprise privée avec laquelle elle entretient des liens étroits, Gab’Oil nage en eaux troubles. La société dirigée par Louis-Gaston Aubame-Nguema n’étant même en mesure de financer le ¼ de ce projet contenu dans son plan de développement, qui s’avère peu rentable, voire « trop social » comme l’a qualifié une source interne citée par nos confrères de Gabon Review.

Une entreprise méconnue du grand public comme partenaire stratégique

Plus étonnant encore dans cette volonté de Gab’Oil d’accentuer sa présence sur le territoire national, après avoir essuyé le refus d’institutions bancaires eu égard à la faiblesse de ce plan directeur, la société d’État a pris le pari de s’allier à une méconnue du grand public. Dénommée Le Roi des chantiers (LRC), elle s’est engagée en juin dernier à accompagner Gab’Oil dans la mise en œuvre dudit plan. Un plan finalement sans réelle stratégie, puisque selon une autre source toujours citée par nos confrères, « le remboursement de cet investissement de LRC se fera dès la mise en exploitation des infrastructures ». Quand on sait la prépondérance des risques d’impayés d’entreprises dans le pays, la faiblesse budgétaire et structurelle de l’entité publique, difficile de croire que cette initiative aille jusqu’au bout.

Au final, après avoir procédé à Dubaï en 2022, à la signature d’un contrat d’importation de produits pétroliers avec la société Al Asma Group afin de raffermir son positionnement dans le secteur, ce qui s’est avéré être un échec, Gab’Oil se lance dans une nouvelle aventure probablement sans lendemain, au regard du caractère « inédit » de ce deal conclu avec LRC dont on ignore quasiment tout, mais qui pourtant multiplie les chantiers notamment à l’intérieur du pays sous le CTRI.