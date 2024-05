Paris : Comilog, Petro Gabon, Ceca-Gadis, ACK, le secteur privé gabonais dans les valises d’Oligui Nguema

Ecouter l'article

Comme il est de coutume pour un déplacement à forte connotation diplomatico-économique, le président de la transition devrait se rendre à Paris avec, dans ses valises, plusieurs chefs d’entreprises privées. Parmi eux, les responsables de Comilog, Petro Gabon, Ceca-Gadis et ACK. Tous membres de la Fédération Gabonaise des Entreprises (FEG), ces derniers seront les porte-étendards de l’économie gabonaise auprès du secteur privé français. Ils auront l’occasion au cours du forum Gabon-France, de présenter les multiples opportunités qu’offrent le pays en vue d’un renforcement des axes Libreville-Paris et FEG-Medef.

Henri-Claude Oyima, Président de la Fédération Gabonaise des Entreprises (FEG) et Président du Groupe BGFIBank, Leod Paul Batolo, Vice-Président en charge de la Compétitivité et du Développement Économique et de la Protection Judiciaire, par ailleurs Administrateur Directeur Général de la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog), Alain-Claude Kouakoua, Vice-Président en charge des Infrastructures et Président Directeur PDG du groupe ACK, Jean-Baptiste Bikalou, Vice-président en charge des Relations Internationales, du Numérique et de la Communication et PDG de Petro Gabon. Il y aura du beau monde dans l’avion du président de la Transition qui ralliera Paris dans quelques jours, preuve de l’importance accordée à cette visite.

Il faut dire qu’elle revêt un caractère particulier aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan économique, tant l’assentiment de l’Elysée est attendu par les nouvelles autorités gabonaises suite aux événements du 30 août 2023. Premier fournisseur du Gabon avec 26% de parts de marché et partenaire financier clé dans la mesure où ces 110 entreprises concentrent à elles seuls 14 000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé d’environ 2118,175 milliards de FCFA, la France demeure CE partenaire historique. Au cours de cette visite, il sera donc question de réaffirmer mais surtout de redéfinir les contours de ce partenariat.

La FEG face au MEDEF pour un changement de paradigme

Dans un contexte de redynamisation des investissements notamment dans les infrastructures, l’agriculture, les d’hydrocarbures et les mines, il sera donc question pour la FEG et son président Henri Claude Oyima, de défendre nos positions face au quatuor du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), représenté par Patrick Martin Président du Groupe Société Martin-Belaysoud. Un changement de paradigme est d’ailleurs vivement attendu dans un écosystème économique où la Chine, la Russie, la Turquie et les pays de l’ancien bloc soviétique, font une cour assidue à notre pays.

Spécialisé dans le secteur bancaire, les industries, le BTP et les mines, le quatuor gabonais devra créer des passerelles visant à faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, promouvoir le climat des affaires, tout en renforçant les partenariats public-privé entre les deux pays. Des missions dans les cordes de ces cadors du monde des affaires, qui devront œuvrer à matérialiser l’ambition des autorités de la transition.