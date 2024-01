Oyem :  guerre larvée après l’éviction de 8 maires par Owono Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

A peine nommé délégué spécial à la commune d’Oyem par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, Jean Christophe Owono Nguema doit déjà faire face à un premier bras de fer avec ses maires d’arrondissement. Lequel fait suite à la décision non écrite, de la nouvelle édile, de mettre fin aux fonctions des 8 maires d’arrondissements de la commune d’Oyem.

C’est à la faveur de la réunion de prise de contact avec l’ensemble des maires adjoints et ceux d’arrondissements d’Oyem le 26 décembre dernier, que Jean Christophe Owono Nguema,nouveau délégué spécial de la commune d’Oyem, a pris un certain nombre de décisions, qui n’ont pas fait l’unanimité. Parmi celles-ci, la décision de mettre fin aux mandats des maires adjoints et ceux d’arrondissements sans qu’elle n’ait été actée par écrit, d’où la décision de ces derniers de se maintenir à leurs postes.

Des instructions venues des plus hautes autorités du pays

C’est l’argument avancé par le cadre de l’Union nationale. En effet, En plus de la décision de mettre fin aux fonctions des maires, Jean Christophe Owono Nguema a procédé à la nomination séance tenante de ses deux nouveaux adjoints, de la centralisation des démarches administratives de l’ensemble de l’agglomération, ou encore de procéder à la fermeture momentanée des mairies d’arrondissement. Des mesures qui auraient, selon le nouvel homme fort de la ville, été directement dictées depuis Libreville.



Devant cette méthode du délégué spécial, qui peut sembler surprenante, les 8 maires révoqués lui ont adressé un courrier, dans lequel ils indiquent demeurer dans leurs fonctions, demandant par la même occasion une décision qui soit actée par écrit. « En comptant sur votre diligence, nous vous informons, Monsieur le délégué spécial, que nous restons en poste dans nos fonctions respectives », peut-t-on lire dans la lettre datée du 28 décembre 2023, et signée de 8 maires adjoints et d’arrondissements de la Commune d’Oyem.