Owendo : enfin la construction d’un centre de pêche artisanal

Bien que le Gabon dispose de plus de 800 kilomètres de côte maritime, le secteur de la pêche demeure sous exploité. Consciente de ce potentiel, et fort des enjeux en matière d’autosuffisance alimentaire, le Gabon a obtenu un financement de la part de l’Union européenne, afin d’implanter un centre de pêche artisanal, au niveau du Pont-Nomba.

C’est en compagnie des autorités municipales de la commune d’Owendo, que les responsables du ministère de l’Agriculture, de l’elevage et de la pêche se sont rendus ce 02 janvier 2023 sur le site du Pont-Nomba, afin de visiter le site qui devra abriter le futur centre de pêche artisanal. Une initiative qui vise aussi à lutter contre le chômage, notamment par la généralisation des activités génératrices de revenus.

Le Poisson une denrée rare aux coûts exorbitants

Malgré l’existence du Centre d’appui à la pêche artisanale de Libreville (Capal), le poisson demeure une denrée rare, laquelle entraîne une spéculation sur les prix. Avec l’appui de l’Union européenne, les autorités du département de la pêche pourront grâce à l’implantation de ce nouveau centre, désengorger le Capal, et rendre plus accessible ce produit très consommé et apprécié des gabonais.

Selon Alda Prudence Mayaka, Directeur général adjoint à la pêche et à l’agriculture, le site du Pont-Nomba n’est pas anodin « le délégué spécial de la Commune d’owendo nous a invités à regarder le site du Pont-Nomba, qui est déjà utilisé, et très fréquenté par la population d’Owendo », a-t-elle déclaré. Si le montant du financement n’a pas été rendu public, cette coopération en matière de pêche avec l’Union européenne est loin d’être exclusive. En effet, le Japon, qui a accompagné le Gabon dans la concrétisation du Capal, coopère également dans divers secteurs en lien avec le milieu halieutique.