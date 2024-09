ONU : la Russie en soutien pour l’adhésion d’un pays africain au Conseil de sécurité

Follow on X

Ces 22 et 23 septembre, à New York, s’est tenu le Sommet de l’avenir, en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Une rencontre au cours de laquelle de nombreux États africains, à l’instar du Gabon, ont réaffirmé leur désir d’un réel multilatéralisme et d’une refonte de la gouvernance mondiale notamment à travers l’obtention d’un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Une position défendue largement par la Fédération de Russie.

Évoquée à de nombreuses reprises depuis des années, la réforme du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies était une fois de plus à l’ordre du jour de sa 79 session de l’Assemblée générale. Si l’idée d’une réforme est relativement soutenue par une grande partie des Etats membres, l’idée d’une adhésion des pays africains au sein du CS semble rencontrer des réticences de certains pays occidentaux.

La Russie favorable à l’adhésion de l’Afrique au Conseil de sécurité

Réagissant à cette situation pour le moins curieuse, le chef de la diplomatie russe dans une interview accordée aux médias russes en prévision de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé la volonté de la Russie à soutenir cette initiative. « Les pays en développement sont sous-représentés au Conseil de sécurité, c’est pourquoi nous soutenons l’aspiration légitime de l’Inde et du Brésil à s’implanter au Conseil de sécurité. Mais il faut parallèlement satisfaire les aspirations africaines. », a-t-il indiqué.

Moscou suppose la création de places supplémentaires pour l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, y compris parmi les membres permanents. Mais ce processus ne sera pas rapide car nécessite une entente générale, selon Sergueï Lavrov. Par ailleurs, Sergueï Lavrov a ajouté qu’un élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies qui accorde un statut permanent à l’Allemagne et au Japon, n’est pas nécessaire.