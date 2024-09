Canada : le Gabon attendu à la conférence ‘’Africa Accelerating 2024’’ 

Ecouter l'article

Ce 25 septembre 2024 le Premier ministre chef du gouvernement de Transition Raymond Ndong a dirigé un conseil de cabinet. Entouré de plusieurs membres de son gouvernement, il était question des préparatifs de la conférence « Africa Accelerating 2024 » qui se déroulera au Canada du 18 au 20 novembre prochain et à laquelle le Gabon a été convié.

C’est un grand rendez-vous économique qui vise, selon les propos du Porte-parole du gouvernement à « présenter les opportunités d’investissement du Gabon, qui seraient susceptibles d’intéresser les investisseurs canadiens sous le modèle PPP (partenariats publics-privés) ». C’est dire combien le Gabon entend booster son développement en allant chercher toutes les opportunités qui s’ouvrent à lui.

Vers la mise en œuvre de partenariats gagnant-gagnant

C’est l’objectif visé par les autorités. En effet, après les moissons faites à Paris, puis à Pékin, dans le cadre des Fora économiques Gabon – France et Gabon – Chine, le Canada pourrait bien s’ajouter à la liste des partenaires avec qui le Gabon entend financer son ambitieux Plan national de développement de la transition (PNDT). « Le Gabon regorge énormément de potentialités et donc il ne s’agit plus simplement d’aller dire nous avons le pétrole, le bois et le manganèse ; il faut qu’on donne des informations qui suscitent l’envie d’investir », a martelé Laurence Ndong.

A propos de cette Conférence qui réunira plusieurs délégations du continent, le programme d’Ottawa est suivi de deux jours au centre-ville jusqu’à Toronto et l’itinéraire de conférence pour les membres comprend également une visite parlementaire et des engagements avec des associations commerciales et industrielles clés au Canada. Le Gabon qui a réussi avec succès son dernier Forum économique en Chine mettra cette fois encore toutes les chances de son côté pour parvenir à des résultats positifs.