Le mardi 19 décembre 2023, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland a organisé une réunion d’information. Au cours de cet échange, le Gabon en sa qualité de membre du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’est indigné du bain de sang en Palestine.

La guerre en cours, qui oppose Israël et le Hamas, ne cesse de mobiliser la communauté internationale. Il y a une dizaine de jours, au cours d’une Assemblée générale des Nations-unies, le Gabon a accordé son vote en faveur d’une nouvelle résolution de cessez-le-feu. Toutefois, le pays a par la voix de sa représentante, Lilly Stella Ngyema attiré l’attention de la communauté internationale au sujet de la situation critique qui prévaut en Palestine, qualifiant les événements récents de « bain de sang ».

Un nouvel appel à mettre fin au bain de sang

La question du conflit israélo-palestinien a longtemps été l’une des sources majeures de tensions et de préoccupations au sein de la communauté internationale. La mort récente de trois otages israéliens abattus par erreur par les Forces de défense israéliennes a suscité une réaction particulièrement forte de la part du Gabon, qui a pris la parole au cours d’une réunion du Conseil de sécurité pour exprimer son mécontentement.

Si le pays dirigé par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema quitte le Conseil de sécurité au terme de cette année, il souhaite s’investir davantage dans la résolution de ce conflit. À cet effet, il a encouragé les autres membres à ne pas relâcher leurs efforts. « Nous ne pouvons pas nous permettre de demeurer dans l’impasse et l’immobilisme » a déclaré Lilly Stella Ngyema. Aussi, face aux dissensions « humainement incompréhensibles » au sein du Conseil de sécurité qui entravent la mise en place de solutions adéquates, le pays a exhorté les membres du Conseil de sécurité à transcender leurs différences et à travailler ensemble pour promouvoir la paix.



Le Gabon, en exprimant son indignation face au « bain de sang », a ajouté sa voix à un chœur international appelant à la paix et à la résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Il reste à voir comment la communauté internationale répondra à cet appel et quelles actions concrètes seront menées pour mettre fin à la violence et rétablir la stabilité dans la région.