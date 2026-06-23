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OIF : la Mauritanie sollicite l’appui du Gabon pour sa candidature au Secrétariat général

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 10h09min
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Messouda Bahama Mohamed Laghdaf, ministre mauritanienne de l’Environnement et du Développement durable reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Ce lundi 22 juin 2026 le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience Messouda Bahama Mohamed Laghdaf, ministre mauritanienne de l’Environnement et du Développement durable. Envoyée spéciale de son chef d’État, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l’émissaire était porteuse d’un message officiel crucial : la demande de soutien formel du Gabon à la candidature mauritanienne pour le poste hautement stratégique de secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Au-delà de la transmission du pli présidentiel, cette rencontre de haut niveau a servi de vitrine pour dévoiler les ambitions de Nouakchott. La ministre mauritanienne a ainsi profité de l’occasion pour introduire officiellement la candidate désignée par son pays, la docteure Koumba BA. Selon le communiqué de la présidence, cette dernière porte une vision réformatrice pour l’institution francophone. 

Son projet stratégique repose sur un triptyque clair et pragmatique : la cohérence, l’équilibre et l’utilité au service direct des pays membres. Une feuille de route qui ambitionne de redynamiser l’OIF face aux défis contemporains.

Libreville et Nouakchott consolident leurs acquis

Cet échange bilatéral a également offert l’opportunité de célébrer l’excellence des relations qui unissent Libreville et Nouakchott. Qualifiés de fluides et de chaleureux, les liens diplomatiques entre les deux capitales s’apprêtent à franchir un nouveau cap. L’émissaire mauritanienne a réaffirmé la volonté ferme de son gouvernement d’intensifier la coopération avec le Gabon. 

Cette alliance historique, solidement ancrée, s’articule depuis toujours autour de la solidarité, du respect mutuel et d’une concertation permanente sur les grands enjeux d’intérêt commun. « Le chef de l’État a, pour sa part, réitéré son attachement au consensus et à une gouvernance concertée », souligne le communiqué de la présidence.

Fidèle à sa doctrine sur la scène continentale, Brice Clotaire Oligui Nguema privilégie ainsi le dialogue et l’harmonie régionale avant de graver dans le marbre la position définitive du Gabon. Le jeu des alliances au sein de la famille francophone est désormais bel et bien lancé.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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