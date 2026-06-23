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Mercato : Bryan Meyo lié à SCU Torreense jusqu’en 2029 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 10h27min
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Bryan Meyo, l'international Gabonais © D.R
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L’attaquant international Gabonais, Bryan Meyo, 20 ans, s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec la formation portugaise du Sport Clube União Torreense, où il portera le numéro 14. Le joueur virevoltant formé à l’Olympique Lyonnais signe son tout premier contrat professionnel loin de la maison qui lui a tout appris. Considéré comme l’un des espoirs les plus stimulants du football gabonais, le natif de Montpellier va découvrir le football lusitanien. 

Fort de ses 5 sélections et 2 buts prometteurs sous la tunique des Panthères du Gabon, le jeune avant-centre, non retenu étrangement pour la CAN 2025, n’a pas baissé les bras. Il s’est réfugié dans le travail pour taper dans l’œil de SCU Torreense. Si le club portugais évoluera à nouveau en deuxième division portugaise la saison prochaine, le club basé à Torres Vedras sort d’un exercice tout simplement légendaire. 

Bryan Meyo dans l’effectif du vainqueur de de la Coupe du Portugal

En mai dernier, Sport Clube União Torreense a choqué la planète football en remportant la Coupe du Portugal face au géant du Sporting CP (2-1). Un sacré historique qui a donné des ailes à la nouvelle équipe de Bryan Meyo qui se permet de rêver à une saison de haut vol. Tant la phase de ligue de l’UEFA Europa League qui s’est offerte à eux sera un bon tremplin médiatique. Mais pas que puisque l’ambition n’est pas de s’arrêter en si bon chemin.

Une opportunité inestimable pour l’attaquant gabonais, qui s’offre ainsi une vitrine continentale exceptionnelle tout en poursuivant sa progression dans un pays réputé pour polir les talents bruts. Les supporters des Panthères scruteront désormais avec attention les performances de leur pépite sur les pelouses européennes. Le grand bain professionnel attend le numéro 14 Bryan Meyo sur les pelouses portugaises. Les aiguilles tournent, gageons que les astres et la baraka seront de son côté.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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