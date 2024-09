Moanda : 40 suspects au gnouf au terme de l’opération anti-banditisme

Ecouter l'article

Initiée par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué Jacques Denis Tsanga, l’opération anti-banditisme qui a mobilisé les Forces de défense et de sécurité (FDS) semble avoir connu son épilogue. Et pour cause, ladite mission a conduit à l’interpellation de près de 200 personnes. Parmi elles, 40 suspects qui ont été placés sous mandat de dépôt, à la suite des décisions prises par le juge d’instruction en charge du dossier.

Assurer la sécurité des populations est l’objectif premier de ce travail d’investigation qui a duré des jours dans la cité minière. Une opération qui aura porté ses fruits, puisqu’à la suite des auditions par le juge d’instruction chargé de l’affaire, ce sont 40 individus identifiés comme étant des chefs de gangs avec leurs complices qui aurait été déféré à la prison de Yéné à Franceville.

Les délinquants de Moanda désormais pensionnaires de la prison de Yéné

Âgés de 17 à 50 ans, ces derniers sont accusés de trouble à l’ordre public, vols, viols, détention illégale d’armes apparentes, possession de substances interdites et commerces. Les 40 individus placés sous mandat de dépôt devront donc attendre leur procès qui se tiendra au tribunal de Franceville. Il faut souligner que la mise en place de cette opération a été fortement saluée par les populations qui étaient en proie à l’insécurité. Elle a servi également de mise en garde à tous indélicats encore liberté.

À noter que dans la foulée de ces interpellations, le procureur de la République avait souligné l’importance de la coopération citoyenne dans la lutte contre le crime organisé, invitant la population à maintenir une collaboration étroite avec les forces de l’ordre et la justice. Cette montée en puissance d’insécurité devrait interpeller les autorités, afin que ces dernières se penchent véritablement sur les causes de cette délinquance juvénile de plus en plus accrue.