Lastourville : découverte de traces de chasseurs-cueilleurs vieilles de 25 000 ans

Ecouter l'article

C’est par le biais d’une publication sur Facebook, le 18 septembre 2024, que l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) a annoncé d’importantes découvertes historiques dans la grotte de Youmbidi à Lastourville chef-lieu du département de Mulundu, dans la province de l’Ogooué-Lolo. En effet, c’est durant des fouilles effectuées par des archéologues gabonais et français que ces derniers ont révélé avoir trouvé des traces de chasseurs-cueilleurs datant de plus de 25 000 ans.

Enfouie sous la canopée, dans l’est du pays, la grotte de Youmbidi a fait l’objet de fouilles archéologiques récemment. Des recherches facilitées par les éléments de l’Agence nationale des parcs nationaux et menées par des archéologues gabonais et français. Ces derniers ont durant des jours étudiés les lieux qui ont été découverts en 2016 par Richard Oslisly au cours d’une mission financée par Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Ainsi, les chercheurs ont trouvé des traces de chasseurs cueilleurs de plus de 25 000 ans.

Qui sont les chasseurs-cueilleurs?

En effet, il s’agit des empreintes laissées par des groupes de personnes qui subsistaient principalement grâce à la chasse d’animaux sauvages et à la cueillette de plantes, fruits et autres ressources naturelles. Ce mode de vie était courant avant l’apparition de l’agriculture et des sociétés sédentaires. Outre ces traces, les recherches menées sur ce site exceptionnel ont également permis la découverte d’autres objets à savoir des pierres taillées, des ossements, des graines, et bien plus encore.

Ces nombreuses découvertes vont permettre aux scientifiques de reconstituer les interactions entre l’Homme et la nature dans un environnement longtemps jugé inhospitalier. Il faut dire que durant cette opération, les étudiants de l’École de terrain en écologie tropicale (ECOTROP) ont participé aux fouilles, afin qu’Ils acquièrent une expérience unique en archéologie, paléoclimatologie, ethnobotanique et bien d’autres disciplines, essentielles pour reconstituer le passé.



Cette découverte marque un pas de plus vers une meilleure compréhension de notre passé et du rôle de l’Homme dans la transformation de la forêt équatoriale. Rappelons qu’en 2022, 20 000 ans de vie avaient été découverts à Youmbidi pendant une descente de terrain de l’École de terrain des étudiants de l’École de terrain en écologie tropicale et les agents de l’Agence nationale des parcs nationaux.