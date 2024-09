Mitzic : toujours pas de spécialistes à l’hôpital départemental

Ecouter l'article

Le premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima, avait procédé le 1er juin dernier à l’inauguration de l’hôpital départemental de Mitzic, chef-lieu du département de l’Okano dans la province du Woleu-Ntem. Seulement depuis sa mise en fonction, il semblerait que la structure sanitaire ne dispose pas toujours de médecins spécialistes. C’est ce que nous rapporte notre confrère TV+ dans son article publié le mardi 17 septembre 2024.

C’était au côté du ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou et du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme Ludovic Megne que le premier ministre de transition avait dévoilé l’infrastructure sanitaire flambant neuf qu’est l’hôpital départemental de Mitzic dans la province du Woleu-Ntem, fruit d’un partenariat entre l’Agence française de développement et le Gabon. Si l’hôpital départemental a bel et bien été livré, et donc est véritablement fonctionnel, il n’en demeure pas moins selon nos confrères de TV+ qu’il n’est pas à la hauteur des objectifs fixés par le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Absence de spécialistes à l’hôpital départemental de Mitzic

Lors de l’inauguration de l’infrastructure qui de l’extérieur est visiblement une réussite architecturale, Raymond Ndong Sima saluait le fait que l’hôpital départemental de Mitzic viendra répondre aux besoins des populations en offrant une bonne prise en charge aux patients. Mais comment donc offrir de meilleurs soins à la population si aucun spécialiste n’est affecté dans l’établissement sanitaire ? Comment comprendre qu’une structure de pointe très bien équipée ne possède que des médecins généralistes ? Une situation inquiétante pour la santé des patients qui seront contraints de rallier la capitale afin de rencontrer ce spécialiste.

Une véritable problématique qui remet sur la table l’inégale répartition des ressources humaines dans le secteur de la santé. Un problème qui pourtant ne devrait plus se poser à l’heure de la transition puisqu’à ce jour plus de 1200 postes budgétaires ont été octroyés pour en venir à bout de ce problème. Le manque de spécialistes dans les structures sanitaires notamment dans l’hinterland devrait plus que jamais être pris très au sérieux par le ministre de la Santé le Pr. Adrien Mougougou car la problématique de la répartition inégalement du personnel soignant complique au plus haut point la prise en charge des malades.