Gabon : sauvé par le Samu social après une tentative de suicide pour une peine amoureuse

« Si vous êtes déprimé, appelez quelqu’un. Et rappelez-vous, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire ». Cette citation de l’acteur américain Robin Williams n’aurait vraisemblablement pas été entendue par un jeune compatriote. En effet, assommé par un chagrin d’amour, ce dernier aurait tenté de mettre fin à ses jours en sautant du haut de l’échangeur des Charbonnages le mardi 17 septembre 2024. Il n’aurait eu la vie sauve que grâce à l’intervention du personnel de santé du Samu social gabonais

La santé mentale est sans aucun doute le problème le plus négligé en Afrique et particulièrement au Gabon. Pourtant, plusieurs pertes en vies humaines sont enregistrées dans notre pays à cause d’un mauvais état de bien-être psychique. La preuve avec l’acte de désespoir perpétré par un compatriote qui a essayé de mettre fin à sa vie pour une peine amoureuse.

Une peine amoureuse de la tentative de suicide

Fort heureusement, le pire aura été évité grâce à l’intervention des équipes du Samu social appuyées par des éléments de la Gendarmerie nationale. Une fois pris en charge, ce dernier a bénéficié des soins de qualité et d’un suivi psychologique octroyé gratuitement par les samu socialisés. « C’est un miracle, il est tombé du haut de l’échangeur des charbonnages et il est là. Ce compatriote nous a fait une belle frayeur », a confié le coordinateur général du Samu social, le Dr Wenceslas Yaba.

« Nous sommes au service d’urgence du Samu social qui a ouvert il y a un mois et demi. Il y a déjà 200 personnes et on est très content aucun décès survenu ici…tout est gratuit » a-t-il précisé. Le patient quant à lui a tenu à remercier le personnel soignant ainsi que les agents de la gendarmerie nationale qui lui ont porté secours.