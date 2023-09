Gabon : Pr. Adrien Mougougou attendu sur la déliquescence des hôpitaux publics

Ecouter cet article Ecouter cet article

La nomination du Pr. Adrien Mougougou à la tête du Ministère de la Santé est un signal fort donné aux usagers de ce service public par les autorités de la transition. Ce médecin syndicaliste, connu pour son franc-parler, maîtrise parfaitement les difficultés rencontrées au sein des structures sanitaires.

Améliorer les indicateurs de santé dans le pays, c’est l’objectif poursuivi par Brice Oligui Nguema à travers le choix porté sur ce technocrate chevronné. Pr. Adrien Mougougou le sait, il devra urgemment s’attaquer à remettre aux normes les hôpitaux du pays, dont il n’a jamais cessé de dénoncer la déliquescence.

Les structures sanitaires dans un État de délabrement avancé

Si de l’aveu de beaucoup de spécialistes, des efforts ont été entrepris ces dernières années dans l’accès aux soins de santé, les besoins demeurent colossaux. La crise de Covid-19 a permis de mettre en lumière la fragilité de notre système de santé, confronté à des difficultés souvent mises à jour par le Syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon (SYMEFOGA), qu’a dirigé le désormais ministre de la Santé et des affaires sociales.

En effet, en 2021, alors que le pays se remettait progressivement de la crise Covid, les professionnels de santé du service public, avec à leur tête le Pr. Adrien Mougougou épinglaient les autorités publiques sur la situation du CHUL. Ce dernier faisait alors état, parlant de cette structure sanitaire, du symbole de « l’agonie de notre système de santé ».



Manque d’eau au sein des services sanitaires, déficit en structures de proximité, absences injustifiées et retards du personnel, trafic de médicaments, maternités devenues des mouroirs, régularisation des situations administratives, bref, l’ancien syndicaliste devra très vite se mettre au travail afin de redonner ses lettres de noblesse aux structures de soins du pays. Dès sa prise de fonction, il a tenu à rassurer les professionnels de santé et les usagers, quant à sa détermination à poursuivre les chantiers engagés et à en ouvrir d’autres.