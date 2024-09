France : Patience Dabany évacuée d’urgence vers Paris pour des raisons de santé 

Follow on X

Ecouter l'article

L’information rendue publique par Radio France Internationale (RFI) et corroborée par des sources familiales révèle que Joséphine Nkama alias Patience Dabany aurait été évacuée d’urgence à Paris le 20 septembre 2024. Une sortie du territoire facilitée par le Président de la transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et ce, en raison de ses préoccupations de santé qui se seraient aggravées ces derniers jours.

Selon notre source, cette évacuation sanitaire aurait été rendue possible grâce à l’intervention personnelle du Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. À l’instar de Brice Laccruche-Alihanga, « la Mama» a été transportée à bord d’un avion médicalisé. Bien qu’ayant été traînée dans la boue par cette derrière, le patron du CTRI se serait assuré que l’ancienne première dame bénéficie des soins adéquats.

La famille Dabany a perdu Patience avec la faible qualité de soins au Gabon !

Affaiblie, la diva de la musique Gabonaise aurait débuté des soins dans les hôpitaux de Libreville et d’Owendo. Lasse de se faire balader comme la plupart des patients gabonais condamnés à se nourrir d’espérance et de foi, Patience Dabany aurait via sa famille biologique sollicité une évacuation auprès des autorités de la transition. C’est donc le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui aurait mis le pied à l’étrier.

C’est alors que Joséphine Nkama alias Patience Dabany aurait bénéficié d’une prise en charge médicale sereine en attendant d’être dans des conditions sanitaires optimales à Paris. Une ouverture d’esprit qui devrait pousser l’icône de la chanson à reconsidérer sa position sur le Général-Président qu’elle avait cantonné au rang de simple porteur de sac. Des propos durs et désobligeants qui n’ont d’ailleurs connu aucune suite judiciaire.

Preuve que l’heure de la tolérance et de la sagesse cogne à la porte de la maison Gabon. D’ailleurs, à y voir de près, cette énième évacuation médicale témoigne du caractère humain du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui tranche avec la fermeté du clan Bongo dont le fils de Patience Dabany, qui ne permettait pas un accompagnement digne à ses adversaires politiques voire de la société civile. Prompt rétablissement à la Mama !