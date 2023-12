Libreville : les élèves de Tle du lycée Ba Oumar désormais en cours 7 jours sur 7

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 13 décembre 2023 le proviseur du lycée Ba Oumar, Gustave Mba Essono a publié une note à l’intention des professeurs, parents et élèves. Un texte dans lequel il informe ces trois parties de la tenue des évaluations pour les classes de terminale les samedis et dimanches et ce à compter du mardi 02 janvier 2024.

Les élèves n’ont-ils pas droit à un moment de répit ? Telle est la question que se posent bon nombre de parents en lisant la note du proviseur du lycée Ba Oumar. En effet, fixer les devoirs le week-end revient à faire aller ces jeunes 7 jours sur 7 revient à n’octroyer aucun repos à ces élèves.

Les devoirs le dimanche pour finir le programme

« A compter du mardi 02 janvier 2024 et en vue d’une meilleure gestion des progressions pédagogiques disciplinaires le proviseur du Lycée Bâ Oumar informe tous les personnels, les élèves et parents d’élèves que les devoirs des classes de terminales se feront dorénavant les samedis et les dimanches » peut-on lire dans la note d’information. Une décision qui vient priver les apprenants de leur temps de repos et de loisirs.

Si l’objectif poursuivi par le chef de cet établissement secondaire est animé de bonnes intentions, à savoir l’optimisation du temps d’apprentissage, le rythme de travail imposé aux jeunes apprenants pourraient être en contradiction avec les conventions internationalement ratifiées par le Gabon, notamment la convention internationale des droits de l’enfant, qui leur reconnaît le droit au repos, aux loisirs et à une vie culturelle et artistique.

Alors que de nombreux parents expriment déjà leur opposition sur les réseaux sociaux, la ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclerc est vivement attendue afin de procéder à un arbitrage, fondé sur l’intérêt supérieur de ces apprenants.