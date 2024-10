Gabon : vers le remplacement numérique des 13 000 fonctionnaires absents au poste

Ecouter l'article

Dans le cadre de l’opération de collecte des données pour le fichier des primes des agents de la Fonction publique, les autorités compétentes avaient identifié 13 000 cas de personnels absents de leurs postes, alors qu’ils perçoivent toujours des salaires. C’est pour donner suite à ce dossier que le Premier ministre chef du gouvernement de Transition, Raymond Ndong Sima, entend procéder à un remplacement numérique de ces personnes par des demandeurs d’emploi.

C’est dans le souci de faire de l’administration publique gabonaise une entité performante, que les autorités de la Transition s’attèlent depuis leur arrivée au pouvoir à solutionner les maux qui la minent. Parmi ceux-ci, de nombreux cas de fraude détectés et qui ont conduit les autorités à prendre des mesures radicales. Ainsi, le lancement des activités de la Commission d’examen de dossiers des plus de 150 milles compatriotes demandeurs d’emploi constitue un début de réponse à cette problématique.

Un colloque de la Fonction publique pour réformer cette entité

La masse salariale au sein de l’Administration publique devrait au terme de cet exercice budgétaire représenter plus de 771 milliards de Fcfa. Un chiffre en net hausse par rapport à 2023 et dont une bonne partie sert à rémunérer des personnes absentes de leurs postes. C’est pour tenter d’y mettre un terme que décision a été prise de mettre sur bon de caisse, à compter de ce mois d’octobre, 13 000 Fonctionnaires et dont les résultats de l’opération seront connus lundi prochain à la faveur d’un Colloque de la Fonction publique, convoqué par le chef du gouvernement, raymond Ndong Sima, et à laquelle ont été conviés plusieurs sectoriels et leurs différentes directions concernées par la question.

Ainsi, l’objectif recherché par le gouvernement, est d’ affecter les postes budgétaires des personnes qui n’auront pas justifié d’une présence à leur poste, à des demandeurs d’emploi identifiés dans le cadre de Commission d’examen de dossiers lancée ce 07 octobre par le chef du gouvernement de Transition, Raymond Ndong Sima, en marge de l’inauguration de l’hémicycle rénové du ministère de la Fonction publique. Notons que cette initiative est la première d’une vaste campagne de réforme de la Fonction publique gabonaise, dont l’épilogue sera de la hisser aux standards de performance communautaire.