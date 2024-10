Gabon : Vers une assistance technique des Etats-Unis dans l’administration des élections

Ecouter l'article

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui a séjourné plusieurs jours durant aux Etats-Unis d’Amédique où il a pris part à la 79ème séssion de l’Assemblée générale des Nations-Unies, a mis à profit ce séjour pour multiplier des rencontres billatérales. Parmi les personnalités rencontrées, figure le Secrétaire d’Etat, Antony Bliken, avec qui il a échangé le 1er octobre sur divers points dont celui relatif au processus de transition en cours.

Soixante-quatre ans après le début des relations diplomatiques entre Libreville et Washinton, les deux parties entendent désormais réhausser ce partenariat. Toute chose qui passe avant tout par un engagement résolu du Gabon à s’inscrire de manière durable dans une perspective de consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie. Une marche vers laquelle la première puissance du monde entend accompagner son partenaire.

Les USA conscients des efforts entrepris par le Gabon dans le processus de sortie de crise

Si les États-Unis se sont tenus aux côtés du Gabon depuis le début du processus, à travers notamment les nombreuses missions de ses différentes agences, la rencontre du 1er octobre entre le ministre des Affaires étrangères de ce pays et le président de la transition du Gabon a été l’occasion pour la partie américaine, de reconnaitre les efforts déjà déployés par les militaires. Lesquels efforts devraient être poursuivis, avec l’appui des américains. « Le gouvernement des États-Unis prévoit de soutenir ces efforts en cours par le biais de l’initiative Transitions démocratiques et politiques africaines (ADAPT). Cette initiative soutiendra le référendum constitutionnel et des élections libres, régulières et transparentes », indique le communiqué du département d’Etat.

Par ailleurs, Antony Bliken s’est engagé auprès du général Brice Cloraire Oligui Nguema à appuyer le Gabon grâce à une assistance technique dans l’administration des élections, et qui s’étendra selon le communiqué aux journalistes et à la société civile, dans la surveillance des élections. « Le gouvernement des États-Unis fournira une assistance technique afin de renforcer l’administration des élections et l’éducation électorale. Cette assistance technique comportera également un soutien aux journalistes et à la société civile pour la surveillance du déroulement des élections tout au long de la période de transition », poursuit le département d’Etat. Notons que ces échanges avaient également un volet développement économique durable, mais aussi militaire.