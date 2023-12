Gabon : vers le développement d’un programme sport-étude

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 19 décembre, le ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq a reçu une délégation de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES), conduite par son Secrétaire Général, Louisette Renée Thobi Etame-Ndedi. Au menu de leur échange, le développement d’un programme sport-étude.

Si en entérinant les bourses sportives en 2020 le régime déchu a offert de nouvelles possibilités aux jeunes férus de sports, le gouvernement de Transition souhaite davantage valoriser le secteur. En effet, le ministère de l’Education nationale envisage un projet double carrière pour permettre aux sportifs gabonais de concilier vie sportive et vie scolaire.

Un programme sport-étude pour une jeunesse excellente

La rencontre entre Camélia Ntoutoume Leclercq et Louisette Renée Thobi Etame-Ndedi, secrétaire général de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie a permis d’aborder la question de la mise en place d’un programme sport-étude. Cette initiative, inspirée par des modèles réussis à l’échelle internationale, cherche à créer un environnement propice au développement des talents sportifs locaux, tout en garantissant une éducation de qualité. Ce qui s’inscrit dans la volonté du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema de former une jeunesse plus performante en leur offrant de meilleures conditions d’apprentissage.

Ce programme sport-étude au Gabon vise à instaurer un équilibre entre la vie sportive et académique des participants. Les athlètes pourront bénéficier d’un encadrement personnalisé, adapté à leurs besoins spécifiques, leur permettant de s’entraîner de manière intensive tout en suivant un cursus scolaire rigoureux. Ce modèle s’inscrit dans une philosophie qui reconnaît l’importance de développer des individus équilibrés, capables de réussir aussi bien sur le terrain qu’en classe.

Par ailleurs, ce projet nécessite une collaboration entre le ministère tenu par Camélia Ntoutoume Leclercq et le ministère de la jeunesse et des sports dont André Jacques Augand a la responsabilité. Une organisation qui à terme contribuera à faire du Gabon une véritable nation sportive.