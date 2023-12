Gabon: la FEG prête à s’allier aux collectivités locales pour doper l’employabilité des jeunes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’État gabonais, le plan d’urgence communautaire, présenté le 15 décembre dernier au premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima, devrait inclure un important volet employabilité. En partenariat avec la Fédération des entreprises (FEG), les collectivités locales, appuyées par l’Etat, devraient ainsi développer un certain nombre de programmes axés sur écotourisme, agriculture durable et transformation de bois.

Si le développement communautaire peine à se matérialiser, c’est en grande partie lié à la faiblesse des programmes initiés par les autorités. A l’image du Fonds d’initiative départementale (FID) qui n’a jamais réellement vu le jour, plusieurs programmes visant notamment à favoriser le désenclavement des départements et des zones agricoles, se heurtent à des difficultés structurelles et infrastructurelles. Face à cette situation, le gouvernement de transition a décidé de miser sur un plan d’urgence soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Financé par l’État gabonais à hauteur de 160 milliards de FCFA et l’organisme onusien à hauteur de 40 milliards de FCFA, ce programme intègre un volet employabilité soutenu par la Fédération des entreprises Gabonaises (FEG). Très active depuis le début de la transition, la fédération qui regroupe près de 500 entreprises qui représentent 80% du PIB et 90% de l’emploi formel du pays, entend pleinement jouer son rôle d’accompagnateur des politiques publiques. Toute chose qui permettrait de résoudre cette équation liée au chômage.

Écotourisme, agriculture durable et transformation de bois en première ligne

Misant principalement sur des secteurs durable telles que l’écotourisme, l’agriculture et la transformation de bois pour tenter de résoudre cette problématique de l’employabilité des jeunes, la FEG devrait principalement s’appuyer sur les collectivités locales, qui elles bénéficieront du soutien appuyé du PNUD, déterminé à promouvoir les chaînes de valeurs locales. Véritable opportunité pour le gouvernement de transition qui voit dans cette ambition du patronat, un outil de consolidation de la décentralisation et un appui aux autorités locales, ce programme d’urgence dédiée au développement communautaire, devrait démarrer dès cette fin d’année pour s’achever autour de 2025.