Gabon : « Paradis » le nouvel EP de Lord Ekomy Ndong désormais disponible en édition limitée !

Ecouter cet article Ecouter cet article

De retour sur le territoire gabonais après quelques semaines à l’étranger, le rappeur Lord Ekomy Ndong en a profité pour annoncer la sortie prochaine d’un album format mini. Intitulé « Paradis », cet opus coloré est composé de 5 titres qui décrivent le rêve d’exutoire et la réalité d’un lyriciste révolutionnaire qui ne se sépare pas de la harpe sacrée.

S’il est attendu sur la scène pour une série de concerts en cette fin d’année particulière sous l’ère CTRI, Lord Ekomy Ndong a décidé de voir les choses en grand. 2 ans après son double album « Petit mutant dans son coin » et « Toujours autant dans son coin », le poète intègre a décidé de rebéloter avec un album surprise. Décrivant le desiderata de son environnement proche et lointain, M16 a décidé d’offrir un nouveau cadeau au public gabonais qui espérait le retour du rap conscient après un passage à vide.

Le paradis, le petit jardin à 5 merveilles de M16

Artiste culte de la scène urbaine, par ailleurs, leader vocal du groupe Movaizhaleine, Lord Ekomy Ndong ne fait pas dans la dentelle. Méticuleux et rompu à la tâche quand il s’agit de musicalité, l’auteur de « Bi Se Fe Nale » avec lequel il a remporté le Kora Awards en 2012 revient avec un nouvel album au format court. Intitulé « Paradis », ce projet qui ne compte qu’un featuring en l’occurrence avec sa fille Ayile Ekomy Ndong sur « 30.08.23 ».

Le projet qui s’annonce avant-gardiste s’articule autour de 5 titres évocateurs. Tout part d’une « Destinée » qui mène au « paradis ». Toute chose qui marque inéluctablement le fait qu’« On a passé l’âge ». Et ce, en partie grâce à l’espoir qui est né de nouveau depuis le « 30.08.23 » qui conduit à l’illustration ingénieuse sur « je le dis et je le répète ». Une brochette de sonorités et lyrics, qui donne un bouillon exquis. Cerise sur le gâteau, les férus de musique ont pu se le procurer à titre exclusif et en privilégiés, lors de la séance d’écoute au Village Eedzo le samedi 30 décembre 2023.

Lord Ekomy Ndong dit tout sur ce projet

C’est à Gabon Media Time (GMT) que Lord Ekomy Ndong a décidé de donner l’élixir sur le déjà prometteur mini album « Paradis » dans un exclusif accordé à la rédaction de Gabon Media Time (GMT).