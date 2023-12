Yémen : une cargaison gabonaise attaquée par un drone

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une cargaison gabonaise transportée par le navire MV Saibaba battant pavillon indien a été attaquée par un drone, le samedi 23 décembre 2023, en pleine mer rouge au Yémen. Selon l’Agence France Presse (AFP), cet assaut aurait été orchestré par le Commandement central américain (centcom).

C’est un incident maritime de grande envergure qui s’est produit sur les eaux de la mer rouge le samedi écoulé. D’après l’agence France presse, un pétrolier gabonais MV Saibaba aurait été pris pour cible par un drone gouverné par les rebelles houthis depuis le Yémen au Moyen-Orient. Une situation qui se serait empirée dès l’appel de détresse émis par le navigateur.

Aucune perte en vie humaine déclarée

En effet, si aucune perte en vie humaine n’aurait été déclarée, il faut dire que les circonstances de l’incident n’auraient pas encore été clarifiées. Cette attaque remet au goût du jour les questions de sécurité maritime dans cette zone de ce conflit. Il s’agit évidemment des cargaisons provenant du Gabon. Car ce genre d’incident devient des menaces et donc nécessite une vigilance et des mesures de sécurité accrue.

Le tout pour protéger les voies de navigation internationale mais surtout pour des questions économiques. Non sans occulter les conséquences géopolitiques que ces attaques peuvent entraîner. Étant donné que le pétrolier gabonais n’est pas le seul navire à avoir été pris d’assaut. Soulignons que le MV Blaamanen battant pavillon norvégien aurait été la cible d’un drone houthis.

A l’heure où nous couchons ces lignes les autorités gabonaises n’auraient pas encore réagi. Il est certain que le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et les acteurs internationaux prennent des mesures afin d’assurer la sécurité des cargaisons mais également prévenir les agressions similaires. Pour la stabilité et la sécurité des voies maritimes commerciales. Notons que ladite zone a enregistré depuis le 17 octobre 2023, 15 attaques de navires commerciaux provenant des rebelles yéménites.