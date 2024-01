Gabon : les dépenses d’investissement en baisse de 7% à 277 milliards en 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’une des surprises du projet de loi de finances de 2024. Chantre de l’investissement, le ministre de l’Economie qui déclarait il y a quelques années qu’il fallait « relancer durablement l’investissement public au Gabon », a plutôt emprunté le chemin inverse. En dépit des grands défis structurels et infrastructurels que doit relever le pays à moyen terme, ces dépenses vont connaître une baisse de l’ordre de 7%, contrairement aux dépenses de personnel qui elles croissent de 8%.

Équilibré en ressources et en charges à 4162 milliards de FCFA pour l’exercice 2024, le budget du Gabon fera la part belle à plusieurs types de dépenses notamment celles dédiées au personnel qui augmenteront de près de 57 milliards de FCFA, ou encore celles liées aux transferts de l’Etat qui se chiffreront à 344 milliards de FCFA, en hausse de 88 milliards de FCFA par rapport à 2023.

Cependant, alors qu’on aurait pu penser qu’en cette période de transition et de changement de paradigme, l’accent aurait été mis sur les dépenses d’investissement, celles-ci ont plutôt connu une baisse de l’ordre de 7%. Établies à 297,6 milliards de FCFA en 2023, ces dépenses dédiées aux investissements affichent en prévisionnel, tout juste un peu plus de 277 milliards de FCFA. Une baisse de plus de 20 milliards de FCFA qui surprend.

Mays Mouissi: « Il faut relancer durablement l’investissement public au Gabon »



Étonnant, d’autant plus que l’actuel ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, a toujours milité pour « relancer durablement l’investissement public au Gabon », cet arbitrage budgétaire en défaveur des investissements a réellement de quoi surprendre l’opinion qui se questionne. Un questionnement encore plus légitime, quand on intègre le fait que les financements de ses investissements sur ressources propres de l’Etat chutent de 37,7 milliards de FCFA, alors que dans le même temps près de 20 milliards de FCFA seront injectés dans la réhabilitation des bâtiments administratifs.