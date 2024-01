Rougier Gabon : vers un accroissement des investissements 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima est résolument engagé, aux côtés du Comité pour la transition et la restauration des institutions, dans la lutte contre le chômage. C’est entre autres pour répondre à cette problématique qu’il a reçu ce 05 janvier 2024, Stéphane Jaffret, Directeur général de Rougier Gabon, qui ambitionne d’augmenter ses investissements dans le secteur forestier.

Le Directeur général de Rougier Gabon, est allé présenter au Premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima, les ambitions de son groupe pour les deux prochaines années. Lesquelles sont résolument tournées vers un accroissement des activités du groupe dans la province du Haut-Ogooué, avec à la clé des retombées en termes d’employabilité des jeunes.

Raymond Ndong Sima déterminé à favoriser l’employabilité

Partenaire historique du Gabon, le Groupe Rougier, dont la filiale gabonaise emploie à ce jour plus de 1 500 compatriotes, entend décupler ce chiffre, grâce à un renforcement de son activité. « Nous avons discuté de la demande de Rougier Gabon d’avoir des concessions supplémentaires afin d’augmenter la production des grumes. Pour 2024 et 2025, nous avons un projet de construction d’une usine de déroulage et de placage à Moanda et à Franceville », a indiqué le Directeur général de Rougier, à sa sortie d’audience.

Soucieux de favoriser l’emploi et notamment celui des jeunes, fortement frappés par le chômage, le Premier ministre a salué ces ambitions du Groupe, tout en invitant le partenaire à poursuivre ses engagements en matière de préservation de l’écosystème et de biodiversité, de développement social des travailleurs et de respect des communautés locales. Notons que le Groupe Rougier, présent au Gabon depuis 1952, exploite à ce jour 880 000 ha de forêts, pour une production de 300 000 mètre-cube de grumes par an.