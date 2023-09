Gabon : les agents des TP sommés de faire enregistrer les véhicules de fonction avant ce 11 septembre

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué que le ministère des Travaux Publics, de l’Équipement et des Infrastructures, chargé de la connexion des territoires, a annoncé une opération d’enregistrement des véhicules de fonction auprès des agents. Cette opération s’inscrit semble-t-il dans la volonté de l’administration d’avoir une idée claire du patrimoine de l’Etat.

Selon le secrétaire général dudit ministère, Pierre Matthieu Obame Etoughe, cette opération est réalisée conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du décret n°0861/PR/MBCPFP du 28 octobre 2013 réglementant l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs. À cet effet, les agents de ce département ministériel sont appelés à faire enregistrer les automobiles de fonction auprès de la direction du matériel.

Opération d’enregistrement des véhicules de fonction aux TP

Cette opération concerne notamment les véhicules de fonction, de service et ceux « ayant des plaques civiles qui sont la propriété du ministère des Travaux Publics et même non fonctionnels ». Ainsi, cette injonction est adressée également aux agents détenteurs de biens attribués initialement à un poste qu’ils n’occupent plus.



Par ailleurs, le ministère des TP rappelle l’urgence de cette opération de restitution. « Il est demandé aux détenteurs desdits véhicules de vouloir procéder à l’enregistrement de ceux-ci au plus tard lundi 11 septembre 2023, délai de rigueur » a martelé Pierre Matthieu Obame Etoughe, avant d’avertir les potentiels contrevenants qui « s’exposent à des poursuites judiciaires ».