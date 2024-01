Gabon : le prix du gasoil pour la SEEG passe de 1080 Fcfa à 575 Fcfa le litre

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’était une mesure attendue par la direction générale de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a rendu public ce 10 janvier 2024 le communiqué numéro 39, dans lequel il annonce la fin des achats de gasoil par la SEEG au prix industriel.

La Société d’énergie et d’eau du Gabon connaît des difficultés de trésorerie qui mettent en péril son existence. Une situation liée à la mal-gouvernance en son sein et qui nécessite un appui des pouvoirs publics. C’est dans cette optique que le CTRI a pris l’initiative de soulager le « fleuron national », en abaissant le coût du gasoil.

Un coup de pouce à la SEEG pour l’approvisionnement en carburant

« Le président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema décide de l’application, au bénéfice de la SEEG, des dispositions de l’article 4 de l’arrêté numéro 001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH du 08 août 2013 instituant un gasoil industriel en République gabonaise et les exonérations subséquentes. Ainsi, la SEEG sera désormais exonérée du prix du gasoil industriel et bénéficiera par conséquent du régime du prix de cession aux marqueteurs », a déclaré le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Une mesure qui vise selon le Porte-parole du CTRI à préserver les emplois des gabonais et à assurer la viabilité de la structure.



Notons qu’en vertu de la mesure prise, le coût du gasoil pour la Société d’énergie et d’eau du Gabon passera de 1080 Fcfa le litre à 575 Fcfa, soit au prix appliqué aux ménages. Cette décision des plus hautes autorités devrait permettre à l’entreprise en charge de la production, la distribution et la commercialisation de l’eau et l’électricité d’approvisionner ses centrales électriques sur l’ensemble du territoire très souvent confrontées à des pénuries de carburant.